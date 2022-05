El alza de precios de los alimentos puede afectar la seguridad alimentaria en muchos hogares peruanos, sin embargo, no todos los productos de la canasta familiar tienen la misma importancia nutricional.

Por ejemplo, el aceite vegetal para cocinar y el azúcar están dentro de la compra frecuente, pero no son esenciales para la buena nutrición, de manera que podemos prescindir de ambos. Se preguntarán, ¿con qué los reemplazarían? No es una obligación tener una alternativa ya que podemos cocinar los guisos sin aceite y, gradualmente, habituarnos a no endulzar las bebidas. En el caso de postres, preferir endulzar con pulpa de fruta madura.

Por otro lado, hay alimentos muy necesarios y que no deberían faltar en la canasta, entre ellos, el pollo y el huevo. Si economizamos en aceite y azúcar, tendremos un poco más de presupuesto para estas dos fuentes de proteína muy importantes en la dieta.

