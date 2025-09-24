Reconocida por sus propiedades medicinales desde tiempos ancestrales, el Aloe vera ha sido valorada por civilizaciones como la egipcia, la griega y la sumeria.

Originaria de regiones tropicales y subtropicales, esta planta pertenece a la familia Liliaceae, junto al ajo, la cebolla y los espárragos, y hoy en día sigue siendo objeto de estudio por sus múltiples aplicaciones en salud y bienestar.

El Aloe vera se compone de dos partes principales: el látex, que contiene compuestos como aloínas y emodinas, y el gel interno, rico en agua, polisacáridos, vitaminas, minerales y ácidos orgánicos. Este gel ha demostrado tener efectos cicatrizantes, hidratantes y antiinflamatorios, lo que lo convierte en un aliado natural para el tratamiento de quemaduras, heridas y afecciones cutáneas.

“Gracias a su capacidad para estimular la regeneración celular y favorecer los procesos de cicatrización, el Aloe vera promueve unarecuperación de la piel de forma natural”, explica Isabel García Tornadú, Científica Principal del área de Ciencia y Seguridad Global de Ingredientes y Productos en Herbalife.

Además de su uso tópico, el jugo de aloe es reconocido por beneficios como el alivio de la acidez y de las úlceras gástricas en casos de reflujo y ardor estomacal, gracias a su acción protectora sobre la mucosa del estómago. Estudios también muestran que ayuda a reducir la inflamación intestinal, favorece la digestión y la absorción de nutrientes, y contribuye a regular la glucosa y el metabolismo de los lípidos, con mejoras en la glucemia, el colesterol y la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes.

Otro efecto conocido es el laxante, asociado exclusivamente a compuestos presentes en el látex, como las antraquinonas (aloínas y aloe-emodina).

Detalles que marcan la diferencia

No todos los jugos comerciales de Aloe vera tienen la misma calidad. Los productos enriquecidos con polisacáridos, como el acemanano, pueden variar en su eficacia y ofrecer beneficios más específicos. Además, para un consumo diario seguro, el contenido de aloínas debe ser inferior a 1 ppm. “Por eso, resulta esencial elegir jugos de aloe de alta calidad, elaborados con procesos exclusivos de purificación conuna filtrado con carbón activado, proceso conocido como decoloración. Este método elimina las aloínas, pero conserva sus componentes naturales y bioactivos”, añade García Tornadú.

