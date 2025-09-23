La primavera ya llegó y el sol empieza a asomarse con más fuerza cada vez. Ese cambio invita a sumar color en casa y animarse a hacer algunos ajustes. No se trata de grandes obras, sino de renovar con lo que hay a mano y darle un aire distinto a los espacios.

En esta nota le compartimos algunas ideas prácticas para sumar color, frescura y movimiento a los espacios del hogar. Cambios simples que se pueden hacer en poco tiempo, sin complicaciones ni grandes gastos.

PLANTAS. Se recomienda agregar plantas en estantes, cocinas o baños. Las suculentas, potos y sansevierias son fáciles de cuidar y no necesitan sol directo. Se pueden usar macetas recicladas o decorarlas con tela o cuerda para dar un toque único.

TEXTILES. Cambiar fundas de cojines, caminos de mesa o cortinas por telas más claras o estampadas ayuda a alegrar sin saturar. Colores como el verde oliva, mostaza o terracota son ideales.

MODIFICAR. Cambiar la ubicación de muebles como sillas, espejos o mesas aporta nueva energía al espacio. También permite limpiar rincones olvidados y redescubrir objetos que estaban guardados.

PAREDES. Pintar una pared de otro color, aunque sea solo una, cambia completamente el ambiente. Tonos suaves como verde agua, lavanda, beige cálido, terracota claro, rosa palo o azul grisáceo están en tendencia para 2025 y aportan frescura y calidez sin saturar.

LUZ. Aprovechar la luz natural al máximo. Mover muebles que bloquean ventanas y usar cortinas livianas ayuda a iluminar. Si el sol no entra mucho se pueden sumar lámparas de pie con pantallas claras o guirnaldas de luz cálida.

AROMATIZAR. Un difusor casero con cítricos y hierbas cambia el aire del espacio. También funcionan velas, sahumerios o bolsitas de lavanda en los cajones.

Incorporar detalles artesanales, renovar cortinas y limpiar ventanas mejora el ambiente y aporta luz y color sin reformas costosas.

REUTILIZAR. Un cajón viejo sirve como estante una escalera antigua para colgar mantas. Antes de comprar conviene revisar qué se tiene y qué puede tener otro uso.

COLOR. Agregar un objeto de color intenso como una taza, una bandeja o un cuadro puede darle vida al espacio sin necesidad de combinar todo. Un solo detalle bien elegido cambia la energía del ambiente.

