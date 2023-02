Con una comunidad de más de 64 mil seguidores, Andrés Makishi ha aprovechado las plataformas digitales para realzar su trabajo como tatuador. Actualmente, es residente en “Inknation Studio” en Nueva York y es considerado uno de los mejores y más jóvenes tatuadores peruanos que destaca en “La Gran Manzana”.

Diario OJO se comunicó con el artista pionero del microrealismo en nuestro país para hablar de sus inicios, de la industria del tatuaje y sobre la importancia de las redes sociales en este rubro.

Provienes de una familia de artistas, ¿desde un principio apoyaron que te dedicaras a tatuar? Antes de empezar a tatuar, estudiaba Diseño Gráfico, era el primer puesto de la carrera, siempre me he esforzado en lo que he hecho, entonces mis papás no vieron el tema del tatuaje como un acto de rebeldía, sino como una forma de hacer arte. Incluso, mi papá me regaló mi primera máquina.

¿Quiénes fueron tus primeros ‘conejillos de india’? (Risas) Tatué a un amigo del barrio y a mi papá. También me tatuaba yo mismo porque no sabía y no quería perjudicar a otras personas. Además, para ver cómo era el proceso de curación.

El estilo microrealismo es tu firma personal, ¿cuáles son sus características? Siempre he probado hacer diferentes cosas, pero en Perú resalté en microrealismo porque nadie lo hacía. Consiste en muchos detalles en un espacio pequeño. Los tatuadores criticaban este estilo porque decían que, al tener líneas delgadas y detalles tan pequeños, no perduraría en el tiempo, pero ahorita casi todos están haciéndolo.

¿Cómo aprendiste esta técnica? Hay un artista en Los Ángeles que hacía ese estilo desde el 2016 y hasta ahora sigue. Le tatué a mi esposa ese estilo y esperé un año para ver si seguía igual el tatuaje, si no perdía los detalles. También veía referentes en Instagram y trataba de seguirlos.

¿Cuál es la situación de la industria del tatuaje en nuestro país? En Perú todavía no hay tantos tatuadores. Hay países en los que hay demasiado y no tienen trabajo. En Perú hay un buen mercado. Pero acá, por ejemplo, los clientes respetan más al artista, tu idea, lo que le planteas, te dan más libertad; si quieres hacer un tatuaje y te va a demorar 3 sesiones, las aceptan, en Perú quieren que lo hagas en 1 sesión.

¿Hay alguna formación específica para convertirse en tatuador profesional? Es a punta de experiencia. Antiguamente, ibas a una tienda si querías ser aprendiz y tenías que ayudar a limpiar y, poco a poco, los tatuadores te iban enseñando. Yo aprendí por tutoriales, pero tenía la base de mis estudios. Ahora hay un montón de tatuadores que venden sus seminarios online, hay bastantes formas de aprender.

En tu opinión, ¿siguen los prejuicios contra personas tatuadas? Hace tiempo ya no hay ese tipo de prejuicios. Y es que antes los tatuajes eran más toscos, unas líneas gruesas, feas, ahora ya se pueden hacer cosas más estéticas o tatuajes pequeños. La gente ya se tatúa más.

¿Cómo se te presenta la oportunidad de ser parte del equipo de Inknation Studio en Nueva York? ‘Zhimpa’ Moreno (un reconocido tatuador peruano) y Darwin Enríquez son muy conocidos acá en el mundo del tatuaje. ‘Zhimpa’ me dijo que viniera porque iba a abrir la tienda. Todos los artistas que forman parte de este estudio son muy conocidos y hacen más que todo realismo, aunque también otros estilos.

¿Te costó mucho hacer patria en Nueva York? Siempre he tenido bastante trabajo menos mal, pero cuando llegué acá era un desconocido. Tenía muchos seguidores en las redes sociales, pero todos eran de Perú. Entonces, he tenido que tatuar de todo, y como no tatuaba cosas de mi estilo, no publicaba muy seguido en mi Instagram. También, al estar por acá, no tenía el mismo alcance que antes. En el tema familiar es difícil, siempre he sido pegado a mi familia y mi esposa también. Y extrañaba a mi perrito que recién va a venir en abril.

¿Cuáles dirías que son las claves para consagrar el trabajo de un tatuador en redes sociales? Tener un estilo me ayudó mucho. Ser reconocido por el microrealismo en el Perú es como mi firma. Los retratos de perritos también me hicieron destacar y tatuar a famosos, entre ellos, Leslie Shaw, Mario Hart, Korina Rivadeneira, Jefferson Farfán, Ezio Oliva, Jason Day, Mario Irivarren, Ivana Yturbe.

¿Qué funcionan más fotos o videos? Para hacerle la competencia a TikTok, Instagram empezó a darle más importancia a los reels. Hay que enseñar como generas el diseño, como lo tatúas y, al final, mostrar el producto. Generar retención es esencial para que Instagram siga mostrando tu trabajo. A Darwin le gusta estudiar bastante de este tema de marketing en redes sociales y nos aconseja bastante.

¿Qué contenido se hace más viral en el mundo del tatuaje? De tendencia. Cuando Messi ganó el Mundial, todos los tatuajes de Messi se hicieron viral. Recuerdo que cuando le tatué sus mascotas a Leslie Shaw al estilo micro realista y lo publicó en sus redes sociales, luego he llegado a tatuar casi 200 o 300 perros. Fui bien buscado por ese estilo, todos querían tener a su mascota, pero no hacer algo tosco, por eso tuve éxito.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajo? La libertad para manejar mis horarios, puedo viajar bastante gracias al trabajo, he conocido varios lugares (Italia, Francia, Alemania, España, Colombia, México, Estados Unidos, entre otros países) y bastante gente. Es trabajoso, pero es algo que me gusta.

¿Cuál sería tu consejo para los aspirantes a tatuadores? Que investiguen, ahora todo está en internet, muchos preguntan cómo hago esto, pero casi todo se encuentra en internet.

¿Qué dirías que te diferencia de los demás tatuadores? Trato de hacer cosas nuevas. He tatuado unas zapatillas (en colaboración con The Surgeon, tienda de Dominic Ciambrone, un diseñador muy famoso en EE.UU.) porque me gustan y, como se puede tatuar el cuero, he hecho un poco de arte por ahí. Se elaboraron unas Nike Dunk que estuvieron valorizadas entre 5000 y 10000 dólares. Ahora estoy haciendo un tatuaje en una piel sintética de 2m x 2m, como un mural. Trato no solo de tatuar y ya, sino de mostrar versatilidad.

El próximo 26 de marzo dictarás tu primer seminario en el Perú, ¿qué temas abordarás? Haré un poco de teoría y voy a hacer un tatuaje en vivo para explicar el proceso. No voy a centrarme en un solo estilo, hablaré de grises, color, microrealismismo, un poco de cada técnica. Tratará de que sea lo más fácil para que entiendan. Informes e inscripciones en zhimpatattoos@gmail.com.

