En la última década, el consumo de carne de cerdo se triplicó en el Perú y alcanzó los 11 kilos por persona durante el 2025, reveló el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el marco de la Semana del Cerdo Peruano que culminó ayer.

Este producto alimenticio ha conquistado los paladares de los peruanos pues se ha consolidado como la segunda carne más consumida, solo después del pollo, y ha registrado un incremento aproximado de medio kilo anual.

“Este desempeño refleja cambios en los hábitos alimenticios, así como el impulso de la cadena productiva”, señaló el Midagri.

Aunque hay diversas formas de consumirlo como en adobo, al palo y al horno, una de las opciones preferidas es el pan con chicharrón, que el año pasado ganó protagonismo porque obtuvo el primer puesto en el Mundial de Desayunos, que desarrollo el youtuber español Ibai Llanos.

GREMIO. Según el sector, en el ámbito productivo, el país cuenta con una población de 3 millones 697 mil 086 porcinos y una producción de 289 mil toneladas de carne. Esta actividad se concentra en Lima, La Libertad e Ica.

Asimismo, el 58 % de la crianza corresponde a sistemas de traspatio, el 4 % a producción familiar y el 38 % a crianza intensiva.

Para incrementar el consumo de esta carne, mejorar la producción y elevar la competitividad a nivel nacional, el Midagri, en coordinación con la Asociación Peruana de Porcicultores, promueve iniciativas como las campañas “Come cerdo, come sano” y el Día del Chicharrón.

OJO AL DATO. El Perú ha obtenido la autorización para exportar carne de cerdo y ave al mercado de Singapur, uno de los más exigentes de Asia.