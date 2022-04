Proveniente de una familia ayacuchana, Yussely recuerda que desde muy pequeña sintió una gran atracción por los colores, las artesanías y, sobre todo, por la cultura andina. “Cada vez que pasaba por los puestitos étnicos me quedaba admirada de todo lo hermoso que hacían. Yo pensaba, ¡qué tal arte! Es una chambaza”, cuenta. Inspirada por estos trabajos, aprendió solita a tejer sus propias pulseras de macramé. Sin embargo, su verdadera pasión era la costura y, aunque estudió Administración y Negocios Internacionales, la vida la llevó por caminos diferentes y retomó eso que tanto le gustaba hacer: confeccionar.

Hoy es la creadora de Samiiwara, un emprendimiento de prendas modernas complementadas con bordados que rinden homenaje al legado textil andino de nuestro país.

Tus piezas son elaboradas por manos artesanas, ¿cómo es el proceso? Trabajo con bordadores cusqueños: una pareja de esposos, que viven en Lima, y un bordador que sí reside en Cusco. Me encanta saber que, gracias a Samiiwara, puedo dar trabajo a artesanos que bordan con mucho amor.

¿Cuánto tiempo tardas en hacer una prenda? Los procesos son diferentes para cada prenda. Depende mucho del tamaño del diseño a bordar. Los vestidos me toman más de una semana, entre cortar la tela, bordar y luego volver a coser la prenda para su destino final.

¿Con qué materiales trabajas tus bordados? Lana de oveja e hilos de algodón.

¿De qué materiales están elaboradas las prendas? Uso la tela loma, es algodón con spandex. Es una tela bonita, suave al tacto y favorecedora para la silueta.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como emprendedora? La pandemia. Con mucho esfuerzo puse una tienda física y tuve que cerrarla porque nos mandaron nuevamente a cuarentena. Pero, aun así, no me rendí y le metí más más ganas a las ventas virtuales.

Si tuvieras que retroceder en el tiempo, ¿qué error no repetirías? No evaluar bien al influencer que me pide una prenda. Fue perdida para mí. Tenes que ver bien quienes si te ayudan para tu emprendimiento. Ya no es regalar por regalar para que solo te hagan una historia de 4 segundos. Tienes que aprender a negociar. Darles valor a tus prendas.

Además de la plataforma pency.app, ¿en qué otros lugares pueden encontrar tus productos? Tengo un punto de venta físico en Yoube concept store (Av. Larco 345, Int. S7 – Miraflores) y en mi taller en Los Olivos (previa cita).

FICHA DE LA EMPRENDEDORA

Me llamo Yussely Segura Villegas

Tengo 35 años

Estudié Administración y Negocios Internacionales.

Centro de Estudios: UPN

Una frase que me gusta: “Empieza tu día colocándote una meta”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Si haces lo que te apasiona, no tendrás que trabajar por el resto de tu vida”.

S/50 es el precio de sus polos bordados. Son confeccionados con tela loma (algodón con spandex).

Búscalos como @samiiwara en Instagram y @bordados.samiiwara en TikTok

