Esta semana se dio a conocer la confirmación del concierto que Justin Bieber, que se llevará a cabo en abril del próximo año.

Como se sabe la aclamada superestrella llegará a nuestro país como parte de su gira mundial Purpose Tour, donde ha señalado su visita a diversos países de América Latina.

A sus 22 años, el cantante y compositor canadiense se ha consolidado como una de los cantantes pop más reconocidos del momento, al haber recibido premios y reconocimientos en múltiples ocasiones.

El artista ha cosechado una legión de fans en todo el mundo, quienes están atentos a las actividades y presentaciones de Justin Bieber con su última gira.

La ex pareja de Selena Gomez ha lanzado 4 álbumes de estudio, 24 sencillos y actualmente se encuentra promocionando su último disco, "Purpose" del cual se desprenden los megaéxitos “What Do You Mean?”, “Sorry”, “Love Yourself” y “Where Are Ü Now”, marcando una nueva dirección musical la cual ha sido reconocida mundialmente.

Se conoce que la gira Purpose Tour también incluirá sus anteriores éxitos tales como “Baby” y“Boyfriend” así como sus nuevas colaboraciones “Cold Water” y “Let Me Love You”. Por este motivos, diversos medios estadounidenses han afirmado que se tratará de la gira más ambiciosa del pop actual en donde veremos a la megaestrella en el pico de su carrera.

Los precios de las entradas para este espectáculo fueron lanzados el fin de semana y ya se encuentran disponibles en los módulos de Teleticket de Metro y Wong. Además, los precios para el acceso van desde los 103 soles hasta los 950, por persona. Eso sí, existe un descuento si se compra con la tarjeta del banco Interbank.

Sin embargo, la noticia de su próximo concierto en nuestro país causó revuelo de todo tipo en las redes sociales, donde Twitter fue el escenario de diversas opiniones sobre el tema.





