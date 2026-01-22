Un reciente estudio sobre plataformas de streaming en América Latina revela que los servicios gratuitos siguen ganando terreno, con millones de usuarios adoptando nuevas formas de entretenimiento digital.0

Se observa un público joven, principalmente de 25 a 34 años, que concentra su consumo los fines de semana, especialmente los domingos, y prefiere ver películas (60%) por sobre series (menos del 40%), con picos de visualización entre las 20 y 22 horas.

Estos datos fueron recopilados por Mercado Play, la plataforma gratuita de entretenimiento de Mercado Libre.

Entre los más de 15.000 horas de contenido curado y de calidad disponibles, estos fueron los títulos más vistos por los usuarios en Latinoamérica durante 2025:

🎬 Top 5 contenidos 2025

El Joven manos de tijera (Edward Scissorhands) Misión Rescate (The Martian) Spider Man: Lejos de casa (Spider Man: Far from home) La Propuesta (The Proposal) El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada)

Pablo García, VP de Loyalty & Entertainment de Mercado Libre, indicó: “Nuestra propuesta de entretenimiento gratuito y de calidad nos permite conectar con cada vez más usuarios en la región. Continuamos adaptándonos a los hábitos y preferencias de nuestra audiencia, ofreciendo contenidos y formatos que se ajustan a su forma de disfrutar la plataforma”.

El estudio también muestra que el consumo en Smart TVs supera en un 50% al de desktop, con un tiempo promedio de visualización superior a 300 minutos, liderado por Uruguay, seguido por Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia. Desde marzo de 2025, la app para televisores inteligentes ya ha superado los 10 millones de descargas en la región, siendo Brasil y México los mercados con mayor adopción.

La experiencia gratuita está disponible en ocho países: Argentina, Chile, México, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú y Ecuador. No se requiere cuenta para acceder al contenido. La plataforma puede utilizarse desde la web, la app de Mercado Libre o descargarse en Smart TVs con sistemas Samsung (Tizen), LG (webOS), Android TV y Google TV.

Para instalar la app en un televisor inteligente, solo hay que:1️⃣ Ingresar a la tienda de aplicaciones del Smart TV2️⃣

Buscar “Mercado Play”3️⃣

Descargar la app y comenzar a disfrutar de contenido gratuito