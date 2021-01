Hoy en día, muchos emprendedores consideran que no son vulnerables a los ataques cibernéticos debido a su tamaño pequeño y sus activos limitados, pero no conocen que más del 74% de las violaciones de seguridad están dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. Según datos de una encuesta realizada por ESET, el 72% de los usuarios opinó que los negocios no estaban preparados para realizar la transición a plataformas digitales y el 83% opinó que el apuro por necesitar adaptarse a las ventas online vino acompañado por un mayor riesgo para la seguridad de los usuarios. Asimismo, el 76% de los encuestados considera que la filtración de datos personales de los clientes es el principal peligro que enfrentan los usuarios para realizar compras online.

Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú, compañía líder en detección proactiva de amenazas le brinda 5 recomendaciones proteger su información e implementar algunas medidas de seguridad básicas para evitar caer en manos de ciberdelincuentes:

1. Analice sus activos, riesgos y recursos.

¿Quién o qué es la amenaza? Haga una lista de todos los sistemas y servicios informáticos que utiliza y piense en los riesgos asociados a cada elemento.. Asegúrese de incluir los dispositivos móviles (como los smartphones y las tablets) que usan para acceder a información corporativa o de los clientes.

2. Capacite a sus empleados.

Su personal necesita saber algo más que las políticas y los procedimientos de seguridad de la empresa. Invierta en capacitación y concientización sobre seguridad: la medida más importante y efectiva que una empresa puede implementar

3. Cree sus propias políticas

Un programa de seguridad comienza con la aplicación de políticas, empezando por el dueño de la empresa. Debe comprometerse a proteger la privacidad de todos los datos que maneja.

4.Use soluciones de seguridad y antivirus:

Como mínimo, debería utilizar tres tecnologías de seguridad básicas:

Software antimalware para evitar la descarga de códigos maliciosos en los dispositivos.

Software de cifrado para evitar accesos a los datos de los dispositivos robados

Un sistema de autenticación en dos fases para requerir algo más que un nombre de usuario y una contraseña cuando alguien desee obtener acceso a sus sistemas y datos.

5. Desconfíe, evalúe, audite y pruebe.

Para cualquier empresa, ya sea grande o pequeña, la seguridad es un proceso continuo, no un proyecto que se hace una sola vez. Y siempre manténgase actualizado sobre las amenazas emergentes.