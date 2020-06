Tras ser convocada para la segunda temporada de 'El artista del año', la conocida cantante Shantall Young, hija de Bettina Oneto, reveló que su madre no estaba de acuerdo con su participación en el mencionado programa conducido por Gisela Valcárcel.

"Mi mamá no quería que esté en el programa porque quería evitar que me lastimaran las posibles críticas que pudieran llegar; pero yo hablé con ella y le expliqué que era un reto que debía asumir.", señaló la participante.

Además aseguró que siente presión por demostrarle a sus fans que ella puede dar todo lo mejor de sí misma sobre el escenario.

"Cuando estás bien arriba, luego sólo puedes ir para abajo (risas). Esto no me da miedo, pero sí me genera presión. Aunque debo reconocer que se trata de una presión rica, que me empuja, que me motiva a mantenerme o a pasar esa valla.", aseguró Shantall.

"Ahora, no nos olvidemos que estoy en base cuatro y pienso que quizá a los 20 años el físico me hubiese ayudado más. Sin embargo creo también que no importa la edad al momento de cumplir los sueños. Esta oportunidad me tocó ahora, y estoy haciendo todo lo que puedo y es bastante.".

La cantante dejó en claro que no se toma en serio las críticas de quienes aseguran que es la Josimar de la temporada por no bailar en su presentación.

"Dicen que soy la Josimar de la temporada porque él no bailaba; pero no es así y este sábado se van a sorprender.", finalizó.

