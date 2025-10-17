Desde hace 25 años, su voz acompaña las noches de miles de oyentes quienes con el corazón roto por alguna pena de amor o tal vez ilusionados por el enamoramiento escuchan el programa “Entre la arena y la luna”, en radio Ritmo Romántica. Con la característica cortina musical de Kenny G, Blanca Ramírez se apodera del micrófono. Es esa amiga a quien le confías tus más íntimos secretos, pero también esa madre que llama la atención, y se ha hecho de un nombre en el mundo de la radio en el Perú.

- ¿Siempre has hecho programas de noche?

Yo, en realidad, no hacía radio musical. Yo grababa comerciales y trabajaba en radios de noticia.

- ¿Cómo entras al mundo de la locución?

Estudiaba Comunicaciones en la Universidad de San Martín de Porres. Se me presentó la oportunidad de estudiar locución porque por el terrorismo a cada rato cerraban las clases en la universidad. Me empezaron a llamar para grabar comerciales.

Blanca se inició en la locución haciendo comerciales.

- ¿Cómo llegas a conducir “Entre la arena y la luna”?

Había hecho un comercial medio picarón, sensual, de unos preservativos y me escucharon en Ritmo Romántica. ‘Esa voz queremos para la noche’, dijeron. Me hicieron el casting, al final quedó Vanessa Terkes, ella estuvo un tiempo conduciendo. Pero no duró mucho y ahí me llaman.

- ¿El programa era diferente a como es ahora?

Totalmente. Hablaban de los artistas, nada de poemas. Tal como se conoce el programa ahora fue por mi idea. Yo era la única mujer en la noche, estaban Héctor Felipe, Marco Antonio, Randy Calandra, tremendas voces. Las voces que embarazaban. Yo era la novata ahí.

Blanca ha entrevistado a artistas nacionales e internacionales. En la foto está con el cantante Marcos Llunas.

- ¿Debutase en radio musical con Ritmo Romántica?

Así es. Una noche una chica me llama a la radio, no tenía con quién hablar. Entonces yo les digo, y ¿por qué no aconsejamos a la gente? Hay que hacer una radio más empática, más de parejas. Y fue un boom. Yo leía poemas, narraba historias y aconsejaba, y en ese tiempo la gente me escribía cartas. La radio parecía Serpost.

- La gente tiene mucha necesidad de hablar con alguien

La gente prefiere hablarle a una amiga que no conoce, que no le ve su rostro y no se va a sentir juzgado, a pesar de que les doy con palo.

Blanca se ha ganado el cariño y el respeto de sus oyentes.

- ¿El romance nunca va a pasar de moda?

No, claro que no, sin romance no somos nada.

- Tienes un estilo que ha marcado la radio romántica

Me han imitado en el concepto y el estilo de hablar de amor, pero parece que no les ha funcionado. Y creo que el secreto de mi éxito es que yo no solamente me reinvento. Tengo cuatro hijos, la mayor tiene 30 y el último 16. Entonces, el amor de todas las generaciones más lo mío, la receta ganadora. Yo estoy actualizada más que nada por mis hijos que por los cursos que llevo.

Blanca llevó cursos de teatro y su vocación también es la actuación.

- ¿A qué crees que se debe el éxito de “Entre la arena y la luna?

Que la gente se siente importante para el conductor, en este caso para mí. Se siente escuchado, libre de hablar sin tapujos aquello que está sufriendo. He llegado a conectar con ellos de una manera tan profunda que me respetan, que me quieren y yo también, a pesar de que no los conozco. Yo creo que esa conexión especial, auténtica y honesta, y sobre todo de confianza, es el éxito de “Entre la arena y la luna”.

ALGO MÁS

“La radio tiene muchos roles, entretener, divertir, pero en mi caso es una información emocional que sé que la gente, de los 10 que me escuchan, bueno 6 me harán caso y ya me siento con eso contenta”.