¿Dolor en la espalda baja que va y viene, ardor al orinar o cambios en el color de la orina? Muchas veces estos síntomas se ignoran, pero podrían ser señales de cálculos renales. El Dr. Freddy Ramírez, urólogo de SANNA Clínica San Borja, explica cómo reconocer a tiempo estas señales y qué hábitos ayudan a prevenir o controlar esta enfermedad silenciosa.

DOLOR. Un dolor intenso en la espalda baja que aparece de pronto y se irradia al abdomen o la ingle no siempre es muscular. Puede tratarse de un cálculo renal que se desplaza. El Dr. Ramírez advierte que este síntoma suele aparecer cuando la piedra ya ha crecido.

SILENCIOSOS. Los cálculos renales pueden formarse durante meses o años sin dar señales claras. La falta de hidratación, el exceso de sal o el consumo de carnes rojas favorecen su aparición. Según el especialista, muchas personas recién descubren el problema cuando el dolor es tan fuerte que los obliga a ir a emergencia.

SEÑALES. Cambios en el color de la orina, ardor al miccionar o molestias lumbares intermitentes son alertas tempranas. Reconocer estos síntomas permite tratar el problema antes de que derive en infecciones o procedimientos más complejos.

HÁBITOS. Beber agua durante el día, reducir la sal y evitar bebidas azucaradas ayuda a prevenir la formación de cálculos. Además, consumir frutas cítricas como limón o naranja aporta citratos, un inhibidor natural. Pequeños cambios diarios pueden marcar la diferencia en la salud renal.

CONTROL. Las personas con antecedentes familiares o episodios previos deben realizar controles urológicos periódicos. Hoy existen tratamientos seguros y mínimamente invasivos.

Lograr una orina clara es señal de buena hidratación. El objetivo es eliminar cerca de 2 litros diarios para evitar que los minerales se cristalicen.

RIESGO. La deshidratación, el sedentarismo y las dietas altas en sal aumentan la probabilidad de sufrir cálculos renales, sobre todo en adultos mayores de 35 años.

ALERTA. No normalice el dolor lumbar ni el ardor al orinar. Detectar a tiempo estas molestias permite un tratamiento más simple y menos doloroso.