La obesidad es uno de los principales desafíos de la salud pública en el país, donde más del 50% de la población presenta sobrepeso u obesidad. Frente a esta realidad, la iniciativa Por la salud realizará el festival “Unidos por la salud” organizado por la Asociación de pacientes “Por un Perú sin cáncer” y aliados como la Municipalidad de Miraflores y Adium Perú. La jornada se desarrollará el próximo miércoles 25 de marzo en el Parque María Reiche (Malecón de la Marina, Miraflores) desde las 1:00 p. m. hasta la 5:00 p. m., ofreciendo un espacio de acceso libre dedicado al bienestar integral.

La iniciativa surge ante la necesidad de abordar la obesidad no solo como un tema estético, sino como una prioridad de salud pública. En el Perú, el Atlas Mundial de Obesidad 2025 estima que el 73% de la población adulta presenta exceso de peso, es decir, obesidad o sobrepeso.

Acércate al parque María Reiche en Miraflores este miércoles 25 de marzo desde las 1:00 p.m. para acceder a un circuito saludable que incluye:

Evaluación médica: Medición gratuita de signos vitales y composición corporal (porcentaje de grasa, peso y frecuencia cardiaca). Además, se ofrecerá orientación personalizada en estaciones de nutrición y medicina general.

Medición gratuita de signos vitales y composición corporal (porcentaje de grasa, peso y frecuencia cardiaca). Además, se ofrecerá orientación personalizada en estaciones de nutrición y medicina general. Concientización nutricional: Especialistas enseñarán a identificar la realidad de los productos procesados mediante una guía práctica de compra y un taller de lectura de etiquetas.

Especialistas enseñarán a identificar la realidad de los productos procesados mediante una guía práctica de compra y un taller de lectura de etiquetas. Diversión sana: Los asistentes podrán realizar actividades físicas, así como participar en sesiones de baile y deporte.

Adium Perú se ha sumado a esta iniciativa con su Campaña “Hablar te quita un peso de encima” para brindar información a través de una campaña educativa orientada a derribar estigmas y promover acciones efectivas basadas en evidencia para afrontar esta enfermedad crónica. Además, el encuentro reunirá a líderes de opinión, deportistas de élite y reconocidos especialistas médicos, para generar conciencia sobre los riesgos del sobrepeso y la obesidad y fomentar una conversación informada sobre su impacto en la salud.

Ministerio de Salud del Perú. Más del 60 % de peruanos mayores de 15 años presenta sobrepeso u obesidad