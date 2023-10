En nuestra región, anualmente llegan a diagnosticarse más de 200,000 casos de cáncer de mama. Los factores de riesgo como la obesidad, el consumo de alcohol, antecedentes familiares y el tabaquismo pueden aumentar las probabilidades de padecerlo en algún momento. Sin embargo, a pesar de ello, aproximadamente la mitad de casos de este cáncer afecta a mujeres sin factores de riesgo, especialmente a las mayores de 40 años.

Las enfermedades oncológicas inspiran temor e incertidumbre. Por ello, es importante tener conocimientos clave sobre quiénes pueden padecerlo, cómo prevenirlo y desmentir mitos comunes sobre ellas. En este Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, conversamos con el doctor Martín Falla, oncólogo especialista de la clínica Auna, para conocer más sobre esta enfermedad.

“El cáncer de mama es una enfermedad multifactorial. No se presenta por comer ciertos alimentos o factores hereditarios, son muchos factores que juegan el rol para que se genera esta enfermedad. Antecedentes familiares, uso de hormonas, estrés, sobrepeso. Todo esto se suma para que se desarrolle una neoplasia”, explicó el médico en entrevista con Diario Ojo. Además, no perdió la oportunidad para recalcar que en este tipo de cáncer la prevención es pilar fundamental.

Su recomendación fue que las mujeres por encima de los 35 años se realicen chequeos habituales, y después de los 40 años, una mamografía al año para detectar la enfermedad en sus etapas más tempranas.

Otro dato importante compartido por Martín Falla fue el padecimiento de cáncer de mama masculino. “Un 1% de todos estos cánceres se da en varones. De cada 100 mujeres con cáncer de mama, un hombre puede llegar a padecerlo. Esto tiene que ver más con factores familiares y un componente hereditario. Por ello es importante que los hombres también aprendan identificar cualquier anomalía de la zona pectoral. Por lo general, en ellos esta enfermedad aparece a partir de los 50 años”, expuso el especialista.

FALTA DE ACCESO A CHEQUEOS, EL LADO B DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Este mes, la clínica Auna y la ONG Techo Perú realizaron más de 100 mamografías gratuitas para lideresas de ollas comunes que viven en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. Sin embargo, esta iniciativa expuso la difícil realidad que viven las mujeres en situación de riesgo y pobreza en nuestro país.

“Todas las vecinas que viven en estas comunidades tienen una falta de acceso a salud, no solamente por no tener centros cercanos de atención, sino también por el tiempo que demora poder atenderse”, expresó Karina Sánchez, Directora Ejecutiva de la TECHO Perú. Además, la misma ONG compartió con Diario OJO que para el 91% de mujeres que participaron en la campaña era la primera vez que se realizaba una mamografía, ya sea por falta de información o por no haber tenido la oportunidad de hacerlo previamente.

Para combatir esta difícil realidad, en los próximos meses Auna y Techo brindarán mamografías gratuitas a otras 200 mujeres en horarios regulares en la sede. La meta es alcanzar los 600 chequeos médicos para mujeres de bajos recursos en Perú, Colombia y México. Así como una correcta concientización de la población para lograr prevenir esta enfermedad y detectarla de forma tempara para aumentar las oportunidades de recuperación.

