El calor puede hacer que cualquier hogar se sienta como un horno, y no siempre hay aire acondicionado a la mano. Afortunadamente hay métodos que realmente funcionan y que muchas personas han probado en redes sociales, comprobando que refrescan sin gastar una fortuna ni complicarse la vida.

VENTILADOR. Colocar un ventilador frente a un recipiente con hielo enfría el aire al instante. Muchos usuarios en redes aseguran que es uno de los métodos más efectivos para reducir la sensación de calor sin gastar electricidad extra.

PLANTAS. Tener plantas cerca de ventanas o en habitaciones ayuda a refrescar el aire naturalmente. Helechos, ficus o plantas trepadoras liberan la humedad, al reducir la sensación de calor incluso en espacios cerrados.

BLOQUEO. Cubrir temporalmente ventanas que reciben sol directo intenso con papel aluminio, cartón blanco o láminas reflectantes desvía la luz y evita que la casa se caliente. Muchos usuarios virales confirman que este truco reduce varios grados la sensación térmica.

ORIENTACIÓN. Abrir ventanas en diferentes lados de la casa permite que el aire circule de un extremo al otro, generando una brisa natural. Esta corriente cruzada hace que la temperatura baje sin necesidad de ventiladores.

PUERTAS. Mantener cerradas las habitaciones que casi no se usan ayuda a que el aire más fresco permanezca en las áreas principales. Así la temperatura se concentra donde realmente se necesita y la casa se siente más cómoda.

TAPETES. Cambiar alfombras, tapetes o mantas oscuras por colores claros ayuda a que el suelo absorba menos calor y mantiene la casa más fresca, especialmente en habitaciones que reciben sol directo.

CORTINAS. Cambiar las cortinas pesadas y oscuras por claras o de telas ligeras ayuda a mantener la casa fresca.

Usar un paño húmedo sobre la espalda o cuello mientras se mueve por la habitación ayuda a bajar la temperatura corporal rápidamente.

COCINA FRESCA. Evitar cocinar u hornear en horas de más calor previene que la casa se recaliente. Preparar alimentos temprano o de noche mantiene el ambiente más fresco durante el día.

CALOR. Apagar equipos en modo reposo como televisores, routers antiguos o cargadores conectados reduce el calor acumulado en espacios pequeños.