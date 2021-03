Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Luis Alberto (28 años, Los Olivos). Estimada señora Moro, la relación con mi enamorada se está desgastando a causa de una persona: Beto Ortiz.

Roxana, mi pareja, parece estar hechizada por ese periodista. Hace más de un mes empezó a ver su programa de televisión y desde entonces solo ha tenido palabras de halago para él. Dice que lo ve seductor.

“Ahora que Beto está cincuentón se le ve más atractivo. Su calvicie resalta su belleza natural. Jala el ojo a cualquiera”, me dijo la primera vez.

En ese momento no le hice caso, pero la situación fue empeorando con el paso de los días. Todas las noches quiere verlo y lo que yo deseo es desconectarme de la realidad y ver una película o una serie. Por esto solemos discutir.

Estoy seguro de que a veces ni lo escucha realmente. Un día le pregunté: “¿Qué dijo hoy?” y ella me respondió: “Ay, no me acuerdo bien. Ya sabes que lo que me gusta de él es la imagen que proyecta ante cámaras. Me gusta su tono de voz, su mirada, su porte y elegancia. Es muy encantador”.

Estos comentarios ya me están fastidiando. Se han vuelto recurrentes. Siento que me está faltando el respeto. No creo que a ella le gustaría que yo me exprese así de otra mujer. Ya se lo he dicho y solo me responde que soy un exagerado.

Estoy harto de esta situación ¡Llevamos más de un mes discutiendo por Beto! A Roxana parece no importarle nuestros enfrentamientos. No quiere entender mi punto de vista y sigue elogiando a Beto y apoderándose de la TV.

Mi relación está en crisis, ¿qué hago? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Estimado Luis Alberto, te aconsejo que converses detenidamente con Roxana sobre el tema. Cuéntale lo que sientes cuando la escuchas halagar a Beto y pídele que sea empática, que se ponga en tu lugar. Por otro lado, te sugiero que concilien sobre el uso del televisor. Por lo que entiendo solo tienen uno. Tal vez puedan adquirir otro no muy caro. Mucha suerte.