Melissa (26 años, Huachipa). Señora Magaly, acudo a usted para pedirle su consejo. Me gusta un chico, pero no sé cómo acercarme a él.

Su nombre es Mario. Es el chofer de Uber que me trasladó hace un par de semanas del trabajo a mi casa. Es muy guapo, tiene una bella sonrisa y una voz de locutor de radio romántica. Además, es poseedor de una mirada tierna e inocente. Apenas lo vi me quedé hipnotizada por su encanto.

El día que lo conocí solo pudimos intercambiar unas pocas palabras. Sé que tiene mi edad, que tiene un emprendimiento de comida criolla y que estudia una maestría los fines de semana. No me detalló cada punto. Estaba más concentrado en manejar.

Por lo poco que pudo decirme se notaba que era un hombre súper pilas y con muchas ganas de progresar en la vida, lo que ocasionó que me atrajera aún más.

Ese día logré que me diera su número de celular para llamarlo en otra oportunidad en que necesitara de su servicio. Por supuesto, fue un pretexto. Ahora estoy en el dilema de llamarlo o no.

Mis amigas me dicen que sí, que lo llame, que me atreva, que no pierdo nada, pero tengo dudas de hacerlo.

No tengo idea de cómo comenzar una conversación con él y de cómo mantenerla. De tan solo pensar en eso me pongo nerviosa. ¿Qué puedo hacer? No me decido. No quiero quedarme con las ganas de intentar algo, pero me falta valor para hacerlo. Por favor, aconséjeme doctora.

OJO AL CONSEJO

Estimada Melissa, piensa las cosas con calma. Considera que este joven puede tener pareja. Controla tus emociones. Opino que no está mal que intentes entablar un diálogo con él para conocerlo mejor. Anímate a hacerlo, pero ten cuidado, no sabes realmente quién es. Sé prudente. Si lo llamas para pedirle el servicio de taxi te aconsejo que estés acompañada. Suerte.