Silvia (27 años, Cercado de Lima). Doctora Moro, mi corazón está sufriendo porque me he enamorado de un escritor muy conocido en las redes sociales. Prefiero mantener en secreto su nombre por vergüenza, pero lo único que le puedo decir es que él es tan fiel de sus escritos como yo.

Realmente no entiendo cómo pude enamorarme de este hombre sin ni siquiera saber cómo es realmente, ya que solo pública cosas de su trabajo y le funciona. No sube fotos familiares y amicales. Precisamente ese misterio también me gusta.

Me encanta su forma de ser, su carisma, su sonrisa y su mirada. Cada vez que puedo respondo sus historias de Instagram y Facebook esperando alguna respuesta de su parte, pero hasta ahora no lo ha hecho. Lo entiendo ya que debe tener mucha gente mandando mensajes directos. Mi amor es tan grande por este hombre que incluso ya toda mi familia sabe que cuando él va a publicar algo, ya sea un libro o un conversatorio, yo estoy ahí en primera fila. Además, pertenezco a su club de fans. Mi vida consiste en trabajar para enviarle regalitos constantemente. Así de loca me tiene.

Doctora, me encantaría estar con él, pero mi cruda realidad es que no creo ser su tipo de chica. Siento que mi vida está hecha para sufrir porque siempre me fijo en chicos imposibles. Yo soy una buena mujer y tengo mucho amor para dar.

Espero su respuesta para saber qué hago con estos sentimientos. Por favor, le ruego que sea sincera conmigo.

OJO AL CONSEJO

Querida Silvia, no puedes sentir amor por alguien a quien no conoces realmente. Si bien sus escritos pueden decir mucho de él, eso no es suficiente. Siento que estás enfocándote demasiado en esa persona que quizás es un imposible para ti y estás dejando de vivir tu propia vida. Puedes escribirle contándole tus sentimientos, pero no te ilusiones. Sé cuidadosa. Suerte.