Me dejó y sale con chibolas: “el padre de mis hijos es la versión cómica de un sugar daddy”

Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Raquel (68, Carabayllo). Señora Moro, siento profundo dolor al escribirle estas líneas. Aún no acepto que Alfredo me haya dejado luego de casi 40 años de matrimonio. Le entregué mi vida entera y ahora me encuentro sola, sin la persona que creí que me cuidaría y acompañaría durante mi vejez.

Es muy difícil enfrentar esta etapa, sobre todo porque mi exmarido está llevando una vida de locuras, mientras yo me encuentro en depresión. Mis amigas me dicen que Alfredo ahora se cree un “sugar daddy”.

Al principio, no entendía este término, pero pregunté y me dijeron que así llaman a los hombres mayores y “adinerados” que se rodean de jovencitas a quienes prácticamente compran con cosas materiales.

Luego de conocer esta noticia, me vi obligada a revisar sus redes sociales y es lamentable cómo se luce ahora. Lo peor de todo es que me da vergüenza ajena por varias razones: en primer lugar, no es exitoso, aunque gana un sueldo decente, se ha cambiado el look y salta a la vista que su ropa no es de marca.

Además las muchachas con las que aparece en las fotos son chibolas que solo buscan dinero y él presume que va a lugares “caros”, pero es todo lo contrario. Sufro, pero también me da mucha risa. El padre de mis hijos es la versión cómica de un sugar daddy.

De todas maneras, me duele y no entiendo cómo fue capaz de dejar a su familia por este tipo de vida. Doctora, quiero buscarlo para restregarle que está haciendo el ridículo. ¿Qué me aconseja?

OJO AL CONSEJO

Estimada Raquel, me pongo en tus zapatos y trato de entender el dolor que debes sentir, pero te aconsejo que no busques a Alfredo, menos para increparle cosas de su vida actual. Ya verás que tarde o temprano, él se dará cuenta de lo que ha perdido. Lo mejor que puedes hacer es enfocarte en ti, hacer cosas que te gusten y disfrutar del calor de tu familia. Suerte.