La comercialización de animales de nuestra fauna silvestre ha modificado el modo de operar de las mafias que, en vez de locales donde antes vendían especies protegidas, hoy sobre todo emplean a las redes sociales para contactar con los compradores y realizan los cobros a través de billeteras digitales para evadir a las autoridades.

Así lo advirtió ayer el vocero del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Renato Colán, al señalar que la población debe tomar conciencia de que comprar animales silvestres para mascotas es un delito.

El comercio ilegal de animalitos se sanciona penalmente, no solo a quien vende, sino también a quien compra.

Comercio ilegal

En RPP, el médico veterinario experto en fauna silvestre refirió que las cifras de comercio ilegal de animales silvestres son alarmantes, tanto así que los rescates -siempre en número menor respecto a las especies cautivas- se han incrementado.

Confirmó 770 rescates de animales silvestres en Lima en lo que va del año, la mitad de ellos aves, y que entre ellos hubo 66 simios.

Sobre estos últimos, explicó que es grave porque se trata de animales que han sido separados violentamente de sus madres, a las que casi siempre han matado. Dijo que los monitos deben pasar su primer año junto a sus madres, por lo que separarlos antes les genera agresividad.

Alerta

Colán señaló que ya no hay animales silvestres a la venta en lugares como el jirón Ayacucho, en el Centro de Lima, porque las mafias hoy utilizan cuentas con identidades falsas en las redes sociales, donde la oferta en venta es amplia.

Incluso, los cobros se realizan a través de billeteras digitales, como Yape, con lo que se pretende evadir a la Policía y al Serfor.

La protección de Serfor prioriza de forma estricta a 389 especies silvestres categorizadas bajo amenaza de extinción.