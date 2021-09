Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Amelia (28 años, Chorrillos). Estimada doctora Moro, estoy muy confundida con lo que me está pasando desde hace unos meses y necesito su apoyo. Quizás, por fin, usted pueda darme una respuesta a lo que me está ocurriendo.

Actualmente, tengo una relación con Jorge de 4 años y medio. Nos llevamos de maravilla, nos engreímos y nos demostramos ese amor tan fuerte que sentimos con constantes detalles. Doctora, sin mentirle, es la relación más estable y sólida que he tenido en mis 28 años. No se imagina lo agradecida que estoy de tenerlo a mi lado. A veces discutimos porque tiene un carácter un poco fuerte, pero no es nada grave. En general, soy muy feliz a su lado.

Sin embargo, hace unos dos meses sueño casi a diario con Rafael, mi expareja durante mis primeros años de universidad. Terminamos en buenos términos, pero no fue una relación muy sana. Él me celaba con sus amigos y siempre buscaba controlar mi forma de vestir. Obviamente, en ese momento no lo notaba porque estaba muy ilusionada, pero, tras la ruptura, la venda se cayó y me di cuenta que alejarme de él fue lo mejor.

Fuimos amigos por unos meses más y luego dejamos de hablar. Han pasado casi diez años y no entiendo por qué ha vuelto a mi vida a través de los sueños. Me pregunto si es que él necesita algo de mí o quiere decirme algo. Me intriga mucho esta situación. Yo amo mucho a mi pareja y quiero dejar de soñar con esta persona. ¿Qué hago, doctora?, ¿será buena idea buscarlo para saber si está bien?

Ojo al consejo

Querida Amelia, según algunos portales web de psicología, cuando uno sueña con su expareja es porque se está comparando cómo era antes y cómo es ahora. Estos sueños son solo para que reflexiones sobre tu romance actual. No creo que tenga que ver con Rafael, así que evita contactarlo.Te recomiendo que converses con tu pareja sobre cómo se sienten. Suerte