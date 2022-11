Emprender no es una tarea sencilla. Ahora, imagínese querer iniciar un negocio en la infancia. Es todo un desafío, ¿no? Sin embargo, Celeste Perez, una aguerrida piurana de 11 años, demuestra que no existe una edad determinada para cumplir tus sueños. Ella lidera un emprendimiento de shampoo sólido bio orgánico junto a sus compañeros y con el apoyo de su docente. Y, recientemente, ha recibido un capital semilla para potenciar su producto, gracias al proyecto Formando Emprendedores del Mañana, una iniciativa impulsada desde 2016 por Plan International y Scotiabank.

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, es preciso resaltar que esta fecha se creó para visibilizar los logros de una cantidad enorme de emprendedoras que siguen enfrentándose a desigualdades de género, prejuicios sociales y culturales, y falta de conocimiento sobre gestión empresarial. No obstante, cada vez hay más pequeñas como Celeste que, con sus esfuerzos, prometen cambiar esta problemática.

Diario OJO fue en su búsqueda para conocer qué la motivó a iniciar esta difícil, pero apasionante aventura.

¿El shampoo sólido bio orgánico es tu primer emprendimiento o has tenido una experiencia previa? Mi primer emprendimiento lo hice con mi hermana mayor, fue la venta de bodoques (marcianos) y obtuvimos el dinero que necesitábamos para lo que queríamos hacer: una fiesta por el cumpleaños de mi papá.

¿Y, luego, cómo surge la creación de este producto ecoamigable? En el colegio, la profesora de mi aula nos invitó a mí y algunos compañeros a participar en el proyecto Formando Emprendedores del Mañana. En mi salón, siempre estábamos conversando sobre nuevas formas de detener la contaminación. Así nació la idea del shampoo sólido: un producto que cuidará el medioambiente. Mi maestra me eligió junto a tres amigos más y comenzamos a capacitarnos, aprender y, finalmente, producir. Al inicio, pensamos mucho la idea porque teníamos duda sobre cómo íbamos a vender el producto sin envase, pero empezamos a investigar y encontramos que ya existía el shampoo sólido y vimos algunas referencias en internet para poder elaborar el nuestro.

¿Cómo fueron los primeros pasos? Para el desarrollo de nuestro producto probamos, primero, con algunos compañeros voluntarios que tenían el pelo súper maltratado, pero a los 15 días de haber comenzado a usar nuestro shampoo en barra su cabello quedaba hermoso.

¿De dónde consiguen los insumos ý cuánto tiempo les toma la fabricación? Nuestro producto se fabrica con componentes del coco y, a ello, le sumamos aceites esenciales. Mezclamos los ingredientes, se compactan y lo dejamos secar hasta que se haga una barra sólida. Es importante resaltar que con nuestro emprendimiento hemos aprendido que podemos impulsar cambios, como el promover que más personas apuesten por cuidar el medio ambiente, reduciendo la cantidad de botellas de plástico que se usan versus los productos más tradicionales.

¿Quiénes compran tus productos? Actualmente, trabajamos a pedido gracia a las personas del colegio que apuestan por nuestro producto. También tenemos una página de Facebook por la que adquieren nuestros shampoos.

¿Cuántos compañeros forman parte de este proyecto? ¿todos son del mismo grado? Mi club emprendedor está constituido por 7 personas: mi profesora Silvia, mis 4 compañeros (Joaquín, Karina, Tom y yo) y también dos mamás, la mamá de Karina y otra mamita del salón. Yo me encargo de exponer porque me desenvuelvo más en eso. Entre mis compañeros, todos somos del mismo grado: 6to de primaria, pero de diferentes edades.

¿Tienen planeado ampliar la línea de productos? ¿qué otros productos les gustaría crear? Conversando con mi profesora, queremos hacer acondicionador y crema de peinar. Un kit de cuidado para el cabello y para diferentes tipos, por ejemplo, rizos y laceo.

Has recibido un capital semilla. ¿En qué han invertido este dinero? La experiencia más importante que tuve dentro del proyecto fue la de exponer frente a un jurado nuestro plan de negocio para postular a un fondo de capital semilla. Y fue una gran sorpresa cuando nos dijeron que ganamos. Mi papá y mamá me motivaron mucho y me ayudaron a ensayar para la exposición. Mi familia fue muy importante en esta etapa del concurso. Hemos invertido en productos como el gel derivado del coco, también en esencias, polvos para hidratar el pelo y cúrcuma; en general insumos para elaborar el shampoo sólido.

¿Qué te gustaría estudiar cuando termines el colegio? Me gustaría seguir la carrera de derecho para poder defender los derechos de los animales y ayudar a que se cumpla la ley 30407, me aprendí el número de la ley porque a mi papá Carlos le gusta los animales como a mí, él es animalista.

¿Qué recomendación le darías a otros niños para que emprendan? Que si se proponen pueden lograrlo, que no duden de ellos. Otro gran consejo que podría darles es que con nuestras iniciativas podemos ayudar a cambiar el mundo y solucionar problemas como los que hay con el cuidado del ambiente. De igual forma, a las niñas, adolescentes y mujeres emprendedoras, que no duden de sus capacidades. En mi ciudad algunas personas aún piensan que las mujeres no deben trabajar y eso es algo que debemos cambiar. ¡Nosotras podemos ser exitosas!

