Desde muy chiquita, Maria Fernanda Zevallos (32) ha estado entre telas porque su papá trabaja en el rubro textil y tiene una empresa que se dedica al diseño industrial.

Sin embargo, lo que realmente la motivó a sumergirse en la moda fue el bullying que vivió por su sobrepeso. “Me molestaban y no encontraba ropa para mi edad. Cuando era adolescente tenía que buscar en la sección de señoras. La pasé muy mal y terminé llorando en mi cuarto”, recuerda.

Un día, cansada de esta situación, decidió crear una “Ay Mafer”, una marca de ropa con prendas para todos los cuerpos cuyo propósito es que otras chicas no sufran lo mismo que ella. “Quiero llegar a todas las mujeres sin importar su peso o edad. Quiero que sepan que la talla no te define como persona o profesional. Este mensaje es el que me encanta transmitir no solo en mis prendas, sino también en mis redes sociales y al interactuar con mi comunidad”, sentencia.

- Últimamente, he visto que hay marcas que aseguran que confeccionan prendas para todos los cuerpos, pero solo tienen S, M, L, ¿cómo es en tu caso?

Nosotros tenemos desde la XS hasta la XXXL. Además, si por ahí le quieres hacer alguna modificación a la prenda, porque obviamente todos los cuerpos son distintos, damos la opción de personalizarla sin costo adicional, según lo que estás buscando. La idea no es que tú cambies para poder usar una talla, sino que la prenda se acomode a tu cuerpo sin cambiarlo.

Las prendas de Ay Mafer son exclusivas. Cuenta con tallas desde la XS hasta la XXXL.

- ¿Qué ha sido lo más difícil en tu emprendimiento?

Al inicio lo de las estafas, siempre hay gente mala que se aprovechan de la inexperiencia de uno. También cuando tuvimos que cerrar mi tienda física por la incertidumbre de la pandemia. Sin embargo, buscamos sacarle la vuelta, ponernos creativos por redes y continuar con el negocio.

- ¿Qué viene para “Ay Mafer” en los próximos meses?

La próxima semana tenemos un evento por nuestro aniversario en el que vamos a presentar la última colección de este año. Y, en el 2023, quiero volver a tener una tienda física y que sigamos creciendo como marca.

PERFIL

Centro de Estudios: CEAM

Estudió: Diseño de Modas

Una frase que me gusta: “Una letra en la etiqueta no mide la talla de tu corazón”

A los que no se atreven a emprender les diría: “Confíen en su instinto, tengan un propósito en lo que hagan y sean auténticos”

Comunidad: 49K seguidores en Instagram (@aymafer). También cuenta con una cuenta de Tiktok (@aymafer) y una página web (www.aymafer.com)

TE PUEDE INTERESAR:

Mirian Suni y su bordados del Valle del Colca que reflejan nuestra cultura, tradición y costumbres

Emprendedora teje muñecos a crochet al gusto del cliente

“Bate con Emi”: Pareja de esposos iniciaron vendiendo en un garaje y hoy distribuyen sus productos a nivel nacional