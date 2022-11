Su habilidad para tejer a crochet se cultivó desde niña en el colegio. En el 2018 Desirelli Torres decidió convertir su talento en un negocio donde los protagonistas son los amigurumis (muñecos tejidos a crochet) que, actualmente, son solicitados en Lima, Piura, Trujillo, Huaraz, Ica, entre otras ciudades. Diario OJO conversó con esta emprendedora sobre el trabajo artístico que realiza.

-¿Cómo nace la idea de crear tu negocio Desirelli Tejidos?

Yo no lo creé. Dos amigas emprendedoras conocedoras de mi talento en el tejido a crochet me ayudaron. Ellas me hicieron el logo de mi negocio, me abrieron la página en Instagram y me dijeron: “¿Sabes qué? Emprende” Yo les respondí que no sabía manejar redes y ellas me aseguraron que en el camino iba a aprender y, efectivamente, aprendí.

- Si sabes hacer tejidos variados, ¿por qué en tu página publicas fotos solo de muñecos?

Una compañera de trabajo me dijo: “tú tejes de todo, pero tienes que abarcar un solo mercado”. Yo le regalé un muñeco porque ella tenía un bebé y me comentó que lo que hacía era novedoso. Entonces, me aconsejó que en mi página me dedique solo a ofrecer estos muñecos.

- ¿Cómo se hacen los muñecos personalizados?

Se tejen según la necesidad del cliente. Por ejemplo, he hecho muñecos de abuelas. El cliente me envía su foto, le pido que me diga con qué ropa desea, qué facciones tiene, como una manchita, peca o lunar en el rostro, y yo lo hago. Yo puedo hacer el muñeco que tú quieras, no los que yo te ofrezca. Esa es la diferencia de mi negocio con otros.

- ¿La mayoría de tus clientes son niños o adultos?

Últimamente, los pedidos los hacen jóvenes varones. Me han solicitado muñecos de mascotas o de cantantes del grupo de K-pop BTS para que se los regalen a sus enamoradas. Ellos son muy meticulosos, me piden avances, son más detallistas que las mujeres.

- ¿Qué ha sido lo más difícil para sacar adelante tu emprendimiento?

Actualmente, hay un incremento de costos de los materiales. Yo antes compraba 100 gramos de hilo a S/5 y ahora lo venden a S/10. En un año ha subido el 100%. Yo no puedo subir mis precios al 100%. Está siendo difícil mantener a flote mi emprendimiento este último año. Afortunadamente, tengo la bendición de que me recomiendan. Entonces, siempre tengo trabajo por ese lado.

Ficha:

Me llamo: Desirelli Torres Villarreal.

Tengo: 41 años.

Estudié: Administración de empresas.

Centro de Estudios: Cibertec.

Una frase que me gusta: “Sin miedo al éxito”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Para poder ganar hay que atreverse”.

Busque el emprendimiento en Instagram: @desirellitejidos y en Facebook: @desirellitejidos.