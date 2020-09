Christian Domínguez sobre acusaciones de Vania Bludau: "Está volviendo a pasar por no tener severidad"

El cantante, Cristhian Dominguez se confesó para la revista "Mujer Actual" y no dudó en hacer notario su molestia, tras las controversiales declaraciones de Vania Bludau, su ex quien lo acusa de haberla buscado para pedirle perdón e incluso reconciliarse mientras que su esposa Karla Tarazona esperaba un hijo con él.

Sobre la contrademanda que le ha impuesto a la modelo el cumbianbero expresó: "Va a ir hasta el final porque quizás esto está volviendo a pasar por un error mío, por no tener la severidad. Yo fui mucho más pausado porque la verdad no me gusta. Jamás imaginé estar demandando a alguien."

Por su parte, Karla se siente más fuerte que nunca y lo demostró cuando se sentó en el programa Pandora Slam y habló por primera vez sobre las declaraciones que hizo Vania en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, cuando apenas acababa de nacer el pequeño Christian Valentino, su primer hijo con el cantante.

Si quieres saber que más contó Christian acerca de este escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta, y qué opina su esposa no te puedes perder esta edición especial por el “Día de la madre” de la revista Mujer Actual que estará a la venta en todos los quioskos a partir de este miércoles 04 de mayo a tan sólo S/.1.

