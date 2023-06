En la actualidad, el Virus del Papiloma Humano (VPH) continúa siendo una preocupación importante en el Perú, especialmente entre los menores de edad. El VPH es una infección de transmisión sexual común que puede tener consecuencias graves, como cáncer de cuello uterino, en mujeres, y otros tipos de cáncer en hombres y mujeres. Es fundamental abordar la situación y desmitificar ciertas creencias erróneas que han surgido en torno a este mal.

En ese sentido, en el Día de la Ginecología Peruana, el cual se celebra hoy 30 de junio, Cynthia Salcedo, doctora especialista de La Positiva Seguros, desmiente cinco mitos comunes sobre el VPH que han generado confusión y desinformación:

● “La vacuna contra el VPH es solo para mujeres”: La vacuna contra este virus es recomendada tanto para mujeres como para hombres. La inmunización temprana protege contra las cepas más peligrosas del virus y ayuda a prevenir el desarrollo de cánceres relacionados en ambos géneros.

● “Si no he tenido relaciones sexuales, no necesito vacunarme”: El Virus de Papiloma Humano se transmite mediante las relaciones sexuales y con cierto tipo de contacto piel con piel. Incluso si no has tenido relaciones sexuales, es importante recibir la vacuna antes de la exposición al virus para obtener una protección adecuada.

● “La vacuna contra el VPH causa infertilidad”: No hay evidencia científica que respalde esta afirmación. La vacuna contra el VPH no tiene ningún efecto sobre la fertilidad de hombres o mujeres. Es una herramienta segura y eficaz para prevenir infecciones graves y el cáncer.

● “El VPH no es peligroso, solo causa verrugas”: Si bien es cierto que algunas cepas de VPH pueden manifestarse como verrugas genitales, otras cepas de alto riesgo pueden provocar cáncer. El VPH es una infección seria que puede tener consecuencias graves para la salud si no se trata adecuadamente.

● “La vacuna contra el VPH es costosa y no está al alcance de todos”: En el Perú, la vacuna contra el VPH está incluida en el esquema nacional de vacunación y es gratuita para niños, jóvenes y adultos. Además, existen programas y subsidios que facilitan el acceso a la vacuna para otras edades.

Por ello, la prevención del Virus del Papiloma Humano es fundamental para proteger nuestra salud y la de las futuras generaciones. Es importante desafiar los mitos y buscar información confiable sobre dicho mal.

La vacunación contra el VPH es una medida eficaz y segura para reducir el riesgo de infección y prevenir enfermedades graves. No importa tu edad ni tu género, ¡vacunarse es un paso clave hacia la salud y el bienestar! No lo dudes, consulta con tu médico o acude a tu centro de salud para obtener más información sobre la vacuna contra el VPH. ¡Protégete a ti mismo y a tus seres queridos!

