Lo primero a tener en cuenta es que no todos necesitan un suplemento de omega 3, que la dosis tampoco es igual para todos y que, en algunas personas, no es conveniente su ingesta. Si tu dieta incluye pescado graso 3 veces por semana, sumar un suplemento no es necesario.

Si se tiene alteraciones en la salud cardiovascular, diabetes o dificultades con la memoria, incluir un suplemento de omega 3 (DHA y EPA) puede ayudar. Aquí las dosis pueden variar, según las indicaciones del fabricante y la concentración de omega que carga cada capsula. La mayoría de estudios recomiendan una dosis de 1 a 2 gramos por día.

Asimismo, quienes toman ácido acetilsalicílico (aspirina) con frecuencia, las gestantes, los que sufren alteraciones asociadas a coagulación o fluidez sanguínea o si tiene el ácido úrico elevado se aconseja consultar a su médico, debido a que el omega 3 tiene un efecto similar a la cardioaspirina (en menor medida) y tiende a elevar el ácido úrico.

Al elegir el suplemento debe revisar en la etiqueta que haya sido testeado por otro laboratorio que certifique su pureza y que se encuentre libre de mercurio y residuos plásticos.

