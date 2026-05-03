En el marco del Día de la Madre, los perfumes se posicionan como una de las opciones de regalo más recurrentes. Sin embargo, a diferencia de otros obsequios, elegir una fragancia no siempre es una decisión sencilla, ya que no depende solo del gusto personal, sino de qué tan bien se adapta al estilo y hábitos de quien la usará.

“Hoy las fragancias no solo son elegidas por su aroma, sino por la historia y los ingredientes que las componen. Por eso, al momento de regalar, es importante pensar en la personalidad, el estilo de vida y las preferencias de cada persona, más allá de tendencias o marcas”, señaló Evelyn Alegría, gerente de Marketing de Natura.

Por ello, antes de elegir al azar, Alegría comparte algunos tips que pueden ayudar a tomar una mejor decisión:

1. No elegir solo por estar en “tendencia”. Que una fragancia sea popular no garantiza que funcione para todos. Lo clave es el tipo de aroma. En esa línea, las composiciones florales suelen ser más versátiles y fáciles de adaptar, especialmente cuando tienen un aroma suave y fresco, lo que facilita su uso en distintos momentos del día.

2. Considerar la rutina diaria. No es lo mismo un perfume para el día a día que para ocasiones puntuales. Para actividades cotidianas suelen funcionar mejor aromas frescos o cítricos, mientras que fragancias más intensas o envolventes pueden reservarse para salidas o eventos.

3. Evitar extremos en intensidad. S no se conoce bien la preferencia, es mejor optar por fragancias que no sean ni muy dulces ni demasiado intensas. Las composiciones intermedias suelen generar mayor aceptación, especialmente cuando no se tiene referencia previa.

4. Pensar en la personalidad, no en el gusto propio. Observar el estilo de la persona puede dar mejores pistas que elegir desde la preferencia personal. Por ejemplo, quienes prefieren un estilo más discreto o elegante suelen inclinarse por notas florales, mientras que quienes buscan algo más distintivo pueden optar por acordes amaderados, con ingredientes como sándalo o patchouli que aportan mayor profundidad.