El deseo en pareja puede disminuir por muchas razones: el estrés del trabajo, la rutina, los hijos, las discusiones o el invierno. Aunque no siempre la intimidad sea lo más importante, la falta de conexión afecta a casi todas las relaciones. Identificar qué falla es importante para reavivar la llama y la cercanía.

Este listado con consejos basados en estudios ofrece ideas prácticas para reconectar y darle nueva vida a la relación sin complicaciones.

NUEVAS EXPERIENCIAS. Un cambio de ambiente, aunque sea temporal, ayuda a salir del piloto automático. Una noche en otro lugar o hasta reorganizar la casa puede renovar energías y generar una sensación de novedad en la relación.

COMUNICACIÓN. Según un estudio de la Universidad de Rochester (2021), las parejas que tienen conversaciones conscientes, sin interrupciones ni pantallas, muestran mayor conexión emocional e intimidad en el largo plazo.

DESCANSO EMOCIONAL. No todo se soluciona con hacer más. A veces el deseo no vuelve porque no hay espacio mental. Dejar de hablar del problema por unos días y enfocarse en disfrutar momentos livianos puede aliviar tensiones acumuladas.

SUEÑO Y DESEO. Un estudio publicado por The Journal of Sexual Medicine (2022) reveló que una hora extra de sueño puede aumentar el deseo y la disposición afectiva en personas con pareja estable, especialmente en mujer

DEJAR DE BUSCAR CULPABLES. El desgaste del deseo muchas veces es compartido. Salir del juego del reproche y pensar en equipo crea un ambiente más seguro y amable para volver a acercarse sin presión ni juicio.

Las parejas que practican una comunicación sincera tienen niveles más altos de satisfacción.

OJO AL DATO. Pequeños gestos como abrazos, caricias o tomarse de las manos fortalecen el contacto físico y emocional diario, manteniendo la conexión viva.

CUIDADO PERSONAL. Sentirse bien consigo mismo aumenta la autoestima y la seguridad, lo que se refleja en la relación. Una buena autoimagen influye positivamente en la intimidad.

ROMPER LA RUTINA. Incluir cambios simples en la vida diaria evita que la relación caiga en la monotonía y mantiene el interés y la chispa entre ambos.

EJERCICIO FÍSICO. Un estudio de la Universidad de Vermont (2020) demostró que las parejas que entrenan juntas no solo mejoran su salud, sino que refuerzan su complicidad.

