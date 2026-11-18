Las ollas son indispensables en la cocina y se utilizan prácticamente todos los días. Sin embargo, algunos hábitos al cocinar con ellas, limpiarlas o guardarlas pueden acelerar su desgaste. Para conservarlas en buenas condiciones por más tiempo, es importante conocer los cuidados que requiere cada material y evitar prácticas que puedan dañar sus superficies.

En ese sentido, expertos de Record comparten cinco recomendaciones prácticas para cuidar las ollas en el día a día, prevenir rayaduras y otros daños, y mantenerlas en condiciones adecuadas para su uso.

¿Cómo limpiarlas según el material? Cada tipo de olla necesita cuidados específicos. Para las antiadherentes y cerámicas, se recomienda esperar a que se enfríen y lavarlas con agua tibia, detergente neutro y una esponja suave. En las de aluminio, es importante evitar la lejía y los limpiadores fuertes, mientras que las de acero inoxidable pueden limpiarse con agua tibia, jabón y una esponja suave. En todos los casos, conviene secarlas bien antes de guardarlas. ¿Qué prácticas pueden deteriorar las ollas? Cocinar constantemente a fuego alto, calentar las ollas vacías o ponerlas bajo el agua fría inmediatamente después de retirarlas del fuego pueden dañar sus superficies y deformar sus bases. Por ello, se recomienda utilizar fuego medio para la mayoría de las preparaciones, elegir una hornilla del tamaño adecuado y dejar que las ollas se enfríen antes de lavarlas. ¿Cómo evitar rayaduras y daños? Los utensilios con los que se cocina también influyen en el cuidado de las ollas. Para proteger las superficies antiadherentes y cerámicas, se recomienda usar cucharones y espátulas de madera, silicona o nylon resistente al calor. Asimismo, es importante evitar las esponjas metálicas y no cortar los alimentos directamente dentro de las ollas, ya que estas prácticas pueden rayar sus superficies. ¿Cuál es la mejor manera de almacenarlas? Antes de guardarlas, las ollas deben estar limpias y secas para evitar manchas y problemas asociados a la humedad. Si se apilan para ahorrar espacio, se puede colocar un paño de cocina o un protector entre cada pieza para prevenir rayaduras. En el caso de las tapas de vidrio, lo ideal es guardarlas por separado, en un lugar seguro donde no puedan golpearse ni caerse. ¿Qué recomendaciones seguir para mantenerlas en buen estado? Además de los cuidados diarios, es importante revisar periódicamente que las ollas se encuentren en buenas condiciones. Si el recubrimiento antiadherente presenta desprendimientos, la base está deformada o las asas están rotas y comprometen la seguridad, es recomendable dejar de utilizar la pieza y evaluar su reparación o reemplazo. En las ollas a presión, también se recomienda revisar el empaque y la válvula, y cambiar el empaque si está agrietado, endurecido o deja escapar vapor. Asimismo, si una tapa de vidrio presenta fisuras o astillas, debe dejar de usarse de inmediato.

Expertos de Record aconsejan prestar atención a los hábitos de uso, limpieza y almacenamiento permite prevenir daños evitables y conservar las ollas en mejores condiciones. A través de estas recomendaciones, la marca busca orientar a los consumidores sobre el cuidado de sus utensilios y contribuir a que les saquen el máximo provecho en la cocina diaria.