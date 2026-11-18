En esta semana, con las altas temperaturas y el bochorno son los productos más solicitados.

Aurora Caruajulca

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Bochorno no deja dormir en la capital en los últimos días 30El intenso calor y el bochorno que soporta Lima ya se refleja en las ventas de los comercios. En Mesa Redonda (Centro de Lima), especialmente en el jirón Paruro, los ventiladores se han convertido en uno de los productos más cotizados.

Los precios van desde los S/8 hasta los S/250, dependiendo del tamaño, la potencia y el diseño.La demanda ha llevado a los comerciantes a ofrecer equipos para distintos espacios y necesidades. Hay desde pequeños ventiladores portátiles para uso personal hasta modelos grandes que permiten refrescar salas, negocios y ambientes más amplios.Entre las opciones más económicas figuran los ventiladores de mano, que se pueden llevar en la cartera o mochila. También se ofrecen modelos pequeños de mesa, ideales para escritorios, dormitorios y espacios reducidos.

“Vienen estudiantes, amas de casa y trabajadores que llevan estos portátiles, a pilas, que lo usan inclusive mientras viajan en el Metropolitano”, contó una vendedora. Para quienes buscan refrescar ambientes más grandes, hay ventiladores de pedestal, que pueden trasladarse de un cuarto a otro, así como modelos de piso y de pared.

También se comercializan equipos para instalar en el techo.Pero el calor es tal que un solo ventilador ya no parece suficiente en algunos hogares. Hay quienes buscan llevar más de uno para colocarlos en distintos dormitorios, la sala y hasta la cocina, de modo que cada ambiente tenga su propia corriente de aire.

HARTO CALOR. Y el panorama que impulsa estas compras tiene cifras concretas. El lunes 16 de noviembre, Lima y Callao soportaron una de las jornadas más calurosas del mes, con temperaturas que llegaron hasta los 33 °C en algunos sectores de la capital.Carabayllo encabezó los registros con 33 °C y una sensación térmica de 36 °C. Le siguió La Molina con 32 °C, mientras que San Juan de Lurigancho, Ate, San Borja, Rímac, Cercado de Lima, Surco, Jesús María y San Martín de Porres alcanzaron los 31 °C.

El calor también llegó al primer puerto. La estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró 30,8 °C, una cifra inusual para noviembre. Según el Senamhi, las temperaturas registradas en Lima durante esta primavera se encuentran entre 7 y 10 grados por encima de los valores habituales.

Este comportamiento está relacionado con las condiciones cálidas asociadas al Fenómeno El Niño Costero y el calentamiento del mar.FPS(Factor de Protección Solar) es el mínimo nivel recomendado de bloqueador para uso diario, señalan los especialistas. Otra de las alternativas son los ventiladores industriales, diseñados para mover mayores volúmenes de aire y atender espacios amplios.