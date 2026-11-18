El panettone ocupa un lugar especial en la memoria de las familias peruanas. “La Revolución del Panettone Peruano” parte de esa conexión para plantear un nuevo desafío: desarrollar una propuesta propia que combine técnica internacional, ingredientes nacionales y talento peruano.

El documental fue presentado esta semana y tiene aproximadamente 50 minutos, nace de la visión de Jorge Morales Fhon, fundador de Perú Bakery Team, de construir una identidad para el panettone peruano y generar oportunidades mediante la formación, la investigación y la transformación de nuestra biodiversidad.

El documental recoge la experiencia de Perú Bakery Team, que representó al país en el PWC 2025 y recibió el premio “Polin Energy Efficiency Award”. Marín Astocondor, Luis La Rosa, Piero Linares y Jorge Morales, comparten el esfuerzo y los aprendizajes de competir internacionalmente.

Participan también Giovanna Chen, campeona mundial del PWC 2025, y el maestro Davide Malizia, seis veces campeón del mundo de pastelería, quienes aportan su perspectiva sobre excelencia técnica y desarrollo del talento. A ellos se suman autoridades peruanas orientadas a impulsar el valor agregado de los productos nacionales.

El cacao, el café y el aguaymanto, entre otros ingredientes, conectan el relato con los productores y sus territorios. El documental explora cómo convertir esa riqueza en productos diferenciados que reconozcan su origen y abran oportunidades para agricultores, panaderos y emprendedores.

“Querer mucho a tu país también significa mirarlo de frente y decirle: ‘Podemos hacerlo mejor’”, expresa Morales en el guion. El documental invita a estudiantes, empresas e instituciones a impulsar este camino: aprender de los mejores, investigar lo nuestro y preparar a las próximas generaciones.

El panetón es una tradición navideña que reúne a nuestras familias puede convertirse en una nueva expresión del Perú ante el mundo, pues este es el país de mayor consumo incluso más que el mismo Italia, según investigaciones y argumentos que Morales destaca en este trabajo audiovisual que será estrenado en cines en noviembre.

“La Revolución del Panettone Peruano” es una iniciativa liderada por Perú Bakery Team, con el respaldo de Aline Professional y Grupo Nova, fue justamente presentado esta semana en el evento “Nova Conecta 2026” frente a todo un aforo de especialistas peruanos y extranjeros.

Pueden ver el video en las redes sociales de @PeruBakeryTeam y en su canal de Youtube desde el jueves 26 noviembre, el contenido audiovisual serán puestos en cortos. Anuncio adjunto: https://www.tiktok.com/@perubakeryteam .

EN CIFRAS

Según investigaciones que hizo el Perú Bakery Team, se estima entre 34 y 37 millones de unidades para toda la campaña 2026 y supone que diciembre concentra entre el 75% y el 80% del volumen. El escenario central multiplica 28 millones de unidades por un precio promedio supuesto de S/ 24. El cálculo usa referencias sectoriales de 2025.

Si se trata de solo diciembre, se venderán alrededor de 28 millones de panetones en todo el país con un rango que va de 26 a 30 millones. El e quipo estima una campaña completa de 34 a 37 millones de unidades y calcula que entre el 75% y el 80% se vendería en ese último mes.

“Imagínate lo que eso exige a una panadería. En pocas semanas tiene que producir bien, entregar a tiempo y reponer cuando la gente vuelve a comprar. Es una proyección nacional y las cifras disponibles no permiten separar con precisión las ventas formales de las informales”.

En cuanto a sabores, el clásico tiene algo que ningún lanzamiento consigue de un día para otro, pero si quieren llegar a más gente con un sabor distinto se puede apostar por el chocolate. Y si se apela a una edición que la gente recuerde, exploraría el maíz morado; mientras que si se quiere ofrecer un panettone de tradición italiana con identidad peruana, se empezaría por una masa bien trabajada y un cacao cuyo sabor se reconozca desde el primer bocado.

Diciembre podría mover cerca de S/ 670 millones en ventas al público. La cuenta es simple. Multiplicamos 28 millones de unidades por un precio promedio estimado de S/ 24. Con ese mismo precio, nuestro rango va de S/ 624 millones a S/ 720 millones. Para una panadería, la pregunta práctica es cuánto puede producir y vender a tiempo, con calidad y con margen.

En cuanto a las ciudades de mayor consumo, aparte de Lima, está Trujillo, Chiclayo y Piura, en el norte; Arequipa y Cusco, en el sur. En cuanto al extranjero, la nostalgia puede generar la primera compra y el crecimiento llega cuando alguien prueba el panetón por primera vez y decide volver por él.

Entre enero y octubre de 2025, el Perú exportó alrededor de US$ 7,2 millones en panetones, según CIEN-ADEX. Estados Unidos y Chile lideraron los envíos, y también llegamos a Japón y España. Aduanas nos dice dónde llegó el producto. Para saber si ampliamos el público, miraría cuánto se vende fuera del pasillo latino y qué supermercados vuelven a pedirlo la siguiente Navidad.

“Con el panettone tenemos otra oportunidad. Podemos elaborar en el Perú un producto que respete su origen italiano y que lleve un sabor nuestro. La técnica italiana se aprecia al abrir la miga. El sello peruano se descubre al probar el cacao o el insumo estrella. Ahí tenemos una propuesta que merece su propio lugar”, destaca Morales.