Combinar menestras con cereales, como lentejas con arroz, frejoles con quinua o garbanzos con trigo, permite obtener proteínas de origen vegetal a partir de alimentos nutritivos y económicos. La cantidad que se sirve también importa para mantener un buen equilibrio en el plato.
Una porción práctica es de tres cuartos de taza de menestras cocidas y media taza de arroz o quinua cocida. Esta combinación aporta aproximadamente entre 15 y 18 gramos de proteína vegetal, según los alimentos elegidos.
Las menestras y los cereales contienen aminoácidos que se complementan, por lo que juntos ofrecen un mejor equilibrio de proteínas. Sin embargo, no es indispensable consumirlos en el mismo plato, ya que el organismo puede aprovechar esa variedad a lo largo del día.
Para completar la comida, añade una buena porción de verduras y una fruta. También procura servir más menestras que cereales, pues así incorporas más fibra y proteína sin aumentar demasiado la cantidad de arroz o quinua.