Un error frecuente que cometemos todas las mujeres es elegir el tono erróneo de base de maquillaje. Por ello, lo más recomendable es probarlo directamente en el rostro para no equivocarse, pero ¿qué pasa con las que compran en línea y no son capaces de testear el color del producto sobre la piel? Aquí te lo contamos.

Aunque la mayoría permanece aún en casa, el maquillaje sigue siendo un elemento esencial en la rutina de muchas mujeres. Sin embargo, el proceso de compra de cosméticos ha cambiado por completo, ya que los probadores o testers ya no se encuentran en exhibición, ni al alcance de todo el público como medida de prevención para evitar el contagio por coronavirus.

En consecuencia, comprar en línea y adquirir un producto que realmente funcione es casi cuestión de suerte. No obstante, existen algunos trucos para no fallar en el intento.

Sin riesgos

Si estás interesada en comprar una base en estos días, lo aconsejable es que sea una que ya hayas utilizado en el pasado. De esta forma, no te arriesgaras a adquirir una que no sea del color apropiado para tu piel. Por ello, guarda siempre el número para no olvidar que tonalidad eres y evitar malos ratos.

Reviews

Por el contrario, si deseas adquirir una completamente nueva lo mejor será informarte sobre el producto de pies a cabeza. Para eso, puedes buscar algunas valoraciones en internet para saber si el color de la base es tal cual como lo indica en su página web. Recuerda que algunas veces puede ser un poco más clara o oscura de lo que realmente se ve en pantalla.

Además, en Youtube existen muchas gurús de belleza que se dedican a probar estos productos por ti. Lo ideal es que busques una youtuber que tenga un tono muy parecido al tuyo, pero no te confíes y elige sabiamente.

Probadores virtuales

La tecnología llegó para hacernos la vida más fácil. ¿Lo mejor? Solo necesitamos de nuestro smartphone para probar el cosmético que deseemos en un abrir y cerrar de ojos. Algunas marcas ya manejan probadores virtuales para evitar estos inconvenientes como Maybelline New York y Esika. Si tu marca favorita aún no maneja esta tecnología, te aconsejamos que sigas las recomendaciones anteriores.