En medio de un contexto de pandemia, los canales digitales se han convertido en una herramienta indispensable para el manejo de las finanzas personales, ya que permiten administrar las tarjetas de débito y crédito y realizar transacciones bancarias desde un celular o computadora de manera sencilla y rápida, disminuyendo el contacto con dinero en efectivo para reducir la posibilidad de contagio. En ese sentido, Ana Vera Talledo, CEO de Grupo Kobsa sostuvo que es fundamental corroborar que los sitios web sean seguros, antes de introducir los datos personales.

Para ello, se debe revisar que en la barra de direcciones del navegador aparezca un ícono candado de seguridad. Esta señal indica que el sitio es confiable y que los datos estarán protegidos; de lo contrario, se corre el riesgo de filtración de la información. En el caso de las aplicaciones, la mejor opción es descargarlas desde la página web de la institución.

Del mismo modo, la especialista compartió algunas recomendaciones para mantener una seguridad financiera en todo momento:

No ingresar datos personales en redes públicas

en la actualidad, hay Wi-Fi en múltiples lugares públicos. Sin embargo, nunca debes introducir información personal, ni contraseñas en este tipo de redes. La razón es que cualquier persona tiene acceso a esa red, por lo que tus datos pueden ser vulnerados. Solo usa contraseñas o introduce información importante desde redes privadas, como la de tu casa o tu banda móvil.

Cuidado con el phishing

El phishing se refiere al envío de correos electrónicos o mensajes de texto que tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza como bancos o compañías móviles, pero que en realidad pretenden manipular al receptor para robar información confidencial. Si en su comunicación te piden confirmar datos, no abras el enlace ni descargues nada. “Los bancos no se contactan con sus clientes para solicitar información sensible y confidencial como contraseñas o claves”, indicó Vera.

Usa contraseñas seguras

Evite utilizar datos personales en tus contraseñas, cámbialas de manera periódica y no las compartas con nadie. Además, no dejes tus claves de acceso fácilmente localizables como en tu agenda, una foto en tu celular o guardadas en la misma aplicación.

Verifique siempre sus estados de cuenta

De esta manera podrá identificar cualquier compra no autorizada o movimientos inusuales. Recuerda que también es una gran opción contratar algún seguro de tarjetas que tenga una modalidad integral, para que pueda cubrir riesgos en canales presenciales y digitales.

OJO AL DATO:

De acuerdo con la Asociación de Bancos del Perú, a diciembre del año pasado, más del 40% de las operaciones en el sistema financiero fue a través de la banca móvil. Sin embargo, aún continua la preocupación ciudadana por la seguridad y el resguardo de la información confidencial financiera, para evitar los ataques cibernéticos, robos de identidad o fraudes.

