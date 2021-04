Si los lentes de contacto no se cuidan de manera correcta, pueden rayar su ojo y afectar los vasos sanguíneos haciendo que crezca su córnea, una condición peligrosa que amenaza su visión. Es por eso que en la siguiente nota le brindamos algunos tips para prevenir estos males.

Limpieza correcta

Lávese las manos con agua y jabón antes de tocar las lentes de contacto. Si es posible, utilice un jabón antibacterial y séquese las manos con una toalla que no suelte pelusa. No utilice jabones a base de aceite o perfumados, ya que podrían empañar o ensuciar las lentes. Asimismo, no utilice agua esterilizada, saliva, solución salina ni colirios humectantes. Ninguno de estos productos sirve para desinfectar y limpiar correctamente.

Evite las frotaciones

No esté frotando sus ojos cuando tenga los lentes de contacto, porque las uñas, aparte de estar afiladas, son el refugio perfecto para los gérmenes y la suciedad.

Higiene en el estuche

Enjuague el estuche portalentes con solución limpia y déjelo tumbado y abierto para que se seque. No limpie el estuche con agua, ya que puede contener impurezas y microorganismos. Además, no deje el objeto cerca del baño o en lugares húmedos donde pueden acumularse moho y gérmenes.

Mantener los envases

No traspase la solución de limpieza de las lentes de contacto a otros envases más pequeños para llevárselos de viaje o guardarlos, ya que se perdería la esterilidad de la solución. Guarde el bote de solución de limpieza con la tapa bien cerrada y evite que entre en contacto con superficies. Sin embargo, es importante que cambie el estuche de las lentes de contacto al menos cada tres meses.

Evite los contaminantes

Evite el humo y otros contaminantes que pueden entrarle en los ojos y producir irritaciones e infecciones.

