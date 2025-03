Ser padres es una experiencia que llena de alegría la vida de las parejas, pero también trae desafíos. El cansancio, la frustración y la pérdida de privacidad pueden afectar la relación, ya que los hijos demandan atención constante.

En este artículo Patricia Pinedo, psicóloga de Salud en Casa y de “Estar Bien” de Rímac Seguros, comparte algunos tips para equilibrar ambos roles y evitar que el agotamiento y la carencia de tiempo afecten la conexión emocional.

COMUNICACIÓN. Para la experta, hablar de manera abierta y sincera ayuda a que la relación de pareja y la crianza de los hijos no se sientan como dos mundos separados. “Los problemas surgen cuando no expresamos lo que necesitamos o sentimos. Hablar a diario sobre cómo estamos, no solo como padres, sino también como pareja, ayuda a conectar de nuevo”, indica Pinedo.

EQUILIBRIO DE ROLES. El desequilibrio en las responsabilidades de crianza puede generar conflictos. Cuando uno de los padres asume más tareas, a menudo, pierde de vista su rol como pareja. Es importante que ambos compartan las responsabilidades para que la relación no se vea afectada.

ROMANCE. El cariño entre los padres no debe desaparecer, aunque se tengan hijos. A veces, el afecto se dirige únicamente a los niños, y eso puede hacer que la relación de pareja se enfríe. No hay que olvidar los besos y las palabras de cariño.

BUSCAR APOYO A TIEMPO. Si algo no va bien, lo mejor es hablarlo a tiempo. Las parejas suelen esperar hasta que la relación esté en crisis para pedir ayuda. Pero si se detectan problemas temprano y se actúa, se pueden evitar muchos de esos malos momentos.

ORGANIZACIÓN. Una de las claves para no perderse en el caos de ser padres es la organización. Establecer momentos para estar con la pareja es muy necesario.

NO A LA CULPA. Es normal sentir culpa cuando se busca tiempo para uno mismo o para la pareja, pero es importante aprender a desconectar y disfrutar el presente.

SEXUALIDAD. La intimidad entre los padres no debe perderse, aunque el cansancio o los cambios hormonales la reduzcan. Hablar sobre las necesidades de cada uno mantiene viva la relación.

Reír con la pareja es una excelente manera de mantenerse conectados, asegura la experta.

OJO AL DATO. “Es importante dedicar tiempo a hablar sobre lo que uno siente”, aconseja Pinedo. Para más tips, visite www.estarbien.com.pe donde dicta talleres para padres y parejas.

