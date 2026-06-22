Comprar un auto ya no marca el final de la relación entre una marca y su cliente. En un mercado cada vez más competitivo y con consumidores que buscan una mejor experiencia de servicio, fabricantes y concesionarios están apostando por nuevas herramientas tecnológicas para mantenerse conectados con los conductores incluso después de la compra del vehículo.

Estas son algunas de las soluciones que vienen ganando terreno entre fabricantes y concesionarios:

Alertas de mantenimiento: Permiten recibir recordatorios oportunos sobre revisiones, cambios de aceite u otros servicios preventivos, ayudando a evitar averías y gastos inesperados. Asistencia en tiempo real: Algunas plataformas permiten acceder rápidamente a servicios de asistencia ante emergencias, incidentes o problemas mecánicos. Monitoreo vehicular: Las herramientas de seguimiento permiten conocer la ubicación del vehículo y contar con información útil para mejorar la seguridad. Información para una conducción más eficiente: La analítica de datos ayuda a identificar patrones de uso y hábitos de conducción que pueden contribuir a optimizar el desempeño del vehículo. Servicios personalizados: Las marcas están incorporando soluciones que permiten ofrecer recomendaciones y comunicaciones adaptadas a las necesidades de cada conductor.

“Las marcas que seguirán creciendo no serán necesariamente las que vendan más vehículos, sino las que logren mantenerse conectadas con sus clientes después de la compra. Hoy la tecnología permite transformar la seguridad, la conectividad y la experiencia posventa en nuevas oportunidades de negocio para concesionarios y fabricantes”, señaló Luis Fernando Flores Beteta, gerente general de Hunter Perú.

Según explicó Flores, tecnologías como GPS/GPRS, radiofrecuencia (RF), monitoreo 24/7 y herramientas de analítica de datos están permitiendo desarrollar nuevos modelos de relacionamiento con los clientes y mejorar la experiencia durante todo el ciclo de vida del vehículo. La conectividad y los servicios inteligentes vienen transformando la forma en que los conductores interactúan con sus vehículos, permitiendo una experiencia más segura, práctica y personalizada.