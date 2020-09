Por: @pepetorrejon | Son famosas, reinas de las pasarelas y con una gran legión de admiradores. No hablamos de las supermodelos de los 90, no señores. Hablamos de los rostros que hicieron la transición entre lo que fue el mundo de las supermodelos noventeras al mundo de las jóvenes mediáticas como Gigi Hadid o Kendall Jenner, modelos que se ganaron el derecho a ser llamados top models de su década y que a punto de arduo trabajo forjaron un imperio que las ha posicionado como las reinas de las pasarelas pues en su currículum han hecho de todo: pasarelas, catálogos, campañas, comerciales y todo lo que implica ser una verdadera y profesional modelo.

A continuación la 5 reinas de las pasarelas de la última década que debes seguir de inmediato en las redes sociales.

Daria Werbowy (@dotwillow) - Top model nacida en Polonia, de ascendencia Ucraniana y criada Canadá es considerada como la modelo rostro de la época transitoria entre finales de los 90 y principios de la década del 2000. Su carrera como modelo ha visto pasar diferentes etapas, desde pasarelas, campañas, comerciales y fabulosas editoriales como la que te presentamos a continuación realizada en 2012 por la revista Vogue París y ambientada en la ciudad de Las Vegas.





Raquel Zimmermann (@raquel_zimmermann) - Top model brasileña, descubierta a la edad de los 14 años por un scouter de modelos en Porto Alegre, Brazil. Comenzó como modelo para en el mercado japonés hasta que el fotógrafo Steven Meisel la fichó para la portada de Vogue Italia Septiembre 2000 y desde ahí su carrera solo ha sido un solo de ascenso, como cuando protagonizó el mítico comercial de la fragancia Gucci by Gucci protagonizada por la mencionada modelo junto a dos otras grandes de la época, Freja Beha Erichsen y Natasha Poly, de quien hablaremos a continuación.

Natasha Poly (@natashapoly) - Natalya Sergeyevna Polevshchikova pero para la industria sólo Natasha Poly, es la cara que definió la mitad de la década del 2000. Considerada como la reina de las pasarelas por ser la top número uno en pasarela pues su caminar marcó un antes y un después en la actitud de las modelos de la década actual y según ella misma (y los registros de pasarelas) es la única modelo que jamás se ha tropezado ni caído en un show. En el video, la vemos protagonizando la campaña 2008 de la reconocida marca Gucci para la colección Cruise.

Mariacarla Boscono (@iosonomariacarlaboscono) - Descubierta en una cena familiar a los 17 por un amigo de la familia quien era un fotógrafo de moda, Mariacarla no comenzó su carrera de modelo sino hasta terminar todos sus estudios y vivir en muchos sitios por el trabajo de su padre. Nació en Roma, vivió en Providencia, en Estados Unidos para luego mudarse a Kenya a los 9 años. Declarada por Vogue París como una de las 30 modelos más importantes de la década del 200 ha trabajado para marcas como Chanel, Blumarine, Moschino, Etro, Givenchy, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Alessandro Dell'Acqua, Escada, Marc Jacobs, DKNY, Diesel, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Armani Exchange, Dolce & Gabbana, Barneys New York, NARS Cosmetics, H&M, John Galliano, Hermes, Lanvin, Loewe, Prada, Pucci, Missoni, and Salvatore Ferragamo por solo mencionar alguna y al igual que Natasha Poly, su estilo de caminar marcó un antes y un después en las pasarelas del mundo.

Karlie Kloss (@karliekloss) - Nació en 1992, no hay mucho que no sepamos de esta joven y exitosa modelo, catalogada entre las 10 mejores del mundo. Ha sido cara de innumerables marcas así como ángel oficial de Victoria’s Secret. Y es que su 1.87 metros de estatura (sin tacones) y su peculiar estilo de caminar en las pasarelas la han convertido en una de las más importantes modelo de su generación y no sólo de las redes sociales.