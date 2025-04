Conducir por primera vez puede generar una mezcla de emociones, desde nervios, dudas y hasta miedo. Muchos conductores primerizos se enfrentan a situaciones comunes, como no conocer bien el vehículo, no saber cómo reaccionar ante situaciones inesperadas o simplemente no sentirse listos. Sin embargo, con el tiempo, lo que asusta se vuelve rutina. A continuación, compartimos algunos consejos esenciales para conducir con seguridad y confianza.

CONOCIMIENTO. Antes de salir, hay que conocer bien el auto: dimensiones, peso, frenos, respuesta del volante y puntos débiles. Esto ayuda a manejar con más seguridad y a reaccionar mejor ante cualquier situación inesperada.

AJUSTES. Tener el asiento a la altura y distancia correcta y los espejos bien calibrados hace la diferencia. Una buena postura y visibilidad reducen riesgos y ayudan a tener un mejor control del vehículo desde el primer minuto.

ENFOQUE. Nada de teléfonos, distracciones con la música o mirar a todos lados. La atención debe estar en el camino. Un segundo de distracción puede ser suficiente para causar un accidente evitable.

DISTANCIA. Respetar el espacio entre autos es clave. Mantener buena distancia permite frenar a tiempo y esquivar imprevistos. Aunque no todos lo hagan, uno debe ser más precavido y dar siempre un margen de seguridad.

CALMA. Manejar con la cabeza fría, sin apurarse ni caer en provocaciones. La conducción defensiva consiste en anticipar los errores ajenos, ceder si es necesario y actuar con prudencia todo el tiempo.

PROGRESO. Al principio cuesta, pero cada kilómetro suma experiencia. Lo que al inicio parece difícil se vuelve hábito. La seguridad al volante crece cuando se aprende a conocer el camino y, sobre todo, a uno mismo.

Es recomendable practicar la conducción en diferentes condiciones climáticas y de tráfico para ganar confianza.