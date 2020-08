Consejos para superar ver a tu ex con su nueva pareja

Superar una ruptura sentimental no es tarea fácil. Y cada una de las partes necesita un tiempo diferente para poder voltear la página. Si tu ex ya empezó a salir con alguien más y eso aún te afecta, entonces puedes seguir estos consejos Norma Portillo para 'Soy Carmín' sobre el tema. Primero, trabaja en ti misma. Es muy importante que después de la ruptura trabajes en tu autoestima y amor propio.

A veces podemos pensar que no fuimos lo suficientemente buenas para retenerlo y ese no es el caso, él se fue porque ya no te amaba. Él no era el hombre indicado para ti y si te aferras a no salir de donde estás perderás tiempo preciado para volver a la vida. Además, recuerda que terminar con alguien no tiene que se visto como un fracaso, sino como una experiencia más de vida.

Trátate con mucho amor, evita alcoholizarte para olvidar o empezar a tener cita tras cita. Si vas a disfrutar del sexo que sea cuando ya estés bien. Trata de buscar hacer cosas que realmente te gusten, haz alguna actividad física, come sanamente y duerme bien. Concéntrate en ti, date tiempo para sufrir y salir con una muy bien reconstruida autoestima.

Nunca te compares, si lo haces siempre saldrás herida. Por principio de cuentas no sabes si está con ella para olvidarte, si es pasajero. Tú tuviste un lugar en su corazón y ese tiempo ya pasó, acéptalo. Tampoco te martirices con preguntas que no tienen respuesta, busca quedarte con las cosas buenas que tuviste con él.

Que esto que acabas de pasar te sirva de experiencia porque si él ya está con otra chica quiere decir que lo tuyo con él no tenía razón de ser y la separación fue lo mejor que te pudo pasar. Si en algún momento ves a tu ex con su nueva pareja es muy probable que sea muy doloroso, pero eso debería ayudarte a levantar tu amor propio, trabaja en ello para que puedas proseguir con tu vida. Si eres capaz de cambiar, las cosas que vienen para ti serán diferentes, mejores.

