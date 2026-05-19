Viajar dejó de ser un gasto imposible para muchas familias peruanas. Hoy, gracias a las opciones de financiamiento y cuotas que ofrecen distintas entidades financieras, cada vez más personas pueden planificar vacaciones, escapadas o viajes internacionales sin necesidad de realizar un solo pago elevado.

Según especialistas de Nuevo Mundo Viajes, financiar un viaje puede ser una buena alternativa siempre que exista planificación y se revisen bien las condiciones antes de comprar.

1. Permite acceder a viajes más completos

Las cuotas ayudan a que muchas personas puedan incluir mejores hoteles, paquetes más cómodos o experiencias adicionales sin afectar tanto su presupuesto mensual.

2. Facilita planificar viajes con anticipación

Al dividir el pago en varios meses, muchas familias pueden asegurar tarifas más económicas comprando antes de temporada alta y evitando incrementos de precio de último momento.

3. Ayuda a organizar mejor el presupuesto familiar

Los especialistas recomiendan aprovechar cuotas sin intereses para distribuir el gasto de manera más ordenada y evitar usar todos los ahorros en un solo pago.

4. Hace más accesibles los viajes internacionales

Destinos que antes parecían lejanos o difíciles de costear, hoy pueden convertirse en una posibilidad gracias a promociones y financiamiento flexible.

“Hoy muchas personas priorizan experiencias y viajes, pero también buscan alternativas que les permitan organizarse financieramente y viajar de manera más inteligente”, explicaron especialistas del sector.

5. Aprovechar ferias de turismo puede generar un mayor ahorro

Los expertos recomiendan comprar durante eventos especializados donde se concentran promociones, asesoría y facilidades de pago en un solo lugar. En ese contexto, del 28 al 31 de mayo se realizará la feria de turismo más grande del Perú el Travel Outlet 2026 en el Club Social de Miraflores. Actualmente, destinos como Punta Cana, Cancún, Río de Janeiro, Europa y Cusco figuran entre los más buscados por los peruanos que planean viajar este año.