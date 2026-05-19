El Callao se prepara para vivir una de las celebraciones salseras más importantes del año. Después de 25 años, Grupo Niche, considerada la agrupación salsera número uno de Colombia y una de las más importantes del mundo, regresa al barrio chalaco para ser parte del Festival Internacional Chim Pum Callao, evento que se realizará el sábado 15 de agosto desde las 3:00 p.m. en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla, celebrando su 190 aniversario del Callao.

La llegada de Grupo Niche al Callao marca un momento histórico para los amantes de la salsa. La agrupación colombiana vuelve a territorio chalaco luego de haber demostrado una vez más su enorme trayectoria en el Perú, tras lograr dos funciones completamente sold out en el Gran Teatro Nacional, donde miles de fanáticos corearon sus clásicos y reafirmaron el cariño que el público peruano mantiene por la orquesta.

Este esperado regreso llega además en un momento especial para la agrupación, que continúa celebrando su legado musical y conectando con nuevas generaciones a través del lanzamiento de su más reciente producción discográfica, “Si Gustas”, un trabajo que refuerza la calidad, elegancia y fuerza salsera que han convertido a Grupo Niche en una institución de la música latina.

El Festival Internacional Chim Pum Callao, producido por César Pérez, reunirá a grandes figuras internacionales de la salsa en una jornada pensada para celebrar la identidad, la música y el orgullo chalaco. Esta edición cobra un significado especial al realizarse por el 190 aniversario del Callao, convirtiendo el evento en una verdadera fiesta popular para todos los salseros.

Además de Grupo Niche, la cartelera contará con la participación de Adolescentes Orquesta, Willie González, Viti Ruiz en homenaje a Frankie Ruiz, Nino Segarra y Moncho Rivera, junto a orquestas nacionales invitadas que completarán una tarde y noche cargada de clásicos, sabor y mucha salsa.

El regreso de Niche al Callao no solo representa un concierto más, sino un reencuentro con una plaza históricamente salsera. Temas como Cali Pachanguero, Una aventura, Gotas de lluvia, Sin sentimiento, Algo que se quede, Nuestro sueño y muchos más prometen hacer vibrar a miles de asistentes en una celebración que quedará marcada en la memoria del público chalaco.

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa especial se realizará del 20 al 24 de mayo, con precios de preventa y con cualquier medio de pago.

El regreso más esperado ya tiene escenario: sábado 15 de agosto, 3:00 p.m., Estadio Campolo Alcalde de La Perla. El Callao celebra sus 190 años con salsa de primer nivel y con el regreso histórico de Grupo Niche después de 25 años.