En su mejor momento como chef, Alex Murrugarra trabajó al lado de más de 100 cocineros en los cruceros de Disney. Sin embargo, al volver a Perú solo tenía en mente una cosa: tener un negocio propio e innovador. En 2016, su sueño se materializó en Crepebike, un carrito bicicletero con el que recorría las calles ofreciendo crepes. Hoy ofrece más de 30 sabores en su local en Lince, donde guarda varios ases deliciosos bajo la manga.

¿A qué te dedicabas antes de Crepebike?

Yo estudié para ser chef. Por mucho tiempo trabajé en cruceros, ahí aprendí muchas cosas. Gracias a todo ello regresé a Perú con toda la creatividad para tener un negocio propio e innovador usando mis habilidades.

¿Cómo nació la idea de la bicicleta?

Quería que mi negocio sea algo especial, fuera de lo común, que se vea en las calles. Así se me ocurrió tener un carrito que pueda conducir en bicicleta, que es algo que me gusta, y me acuerdo que lo dibujé en un papel para enseñárselo a mi papá.

¿Cuál fue la parte más difícil de emprender?

La pandemia es una. Antes de que empezara había invertido mucho en un primer local, pero tuvimos que cerrarlo. Otro reto fue cuando hackearon nuestra cuenta de Instagram, fue muy doloroso porque habíamos logrado tener más de 25 mil seguidores.

Cheesecake waffles: base de waffle, cubierta de queso crema, sirope de fresa, crumble de galletas, fruta y chispas de chocolate.

¿Qué diferencia a tus productos?

Somos muy creativos. Tenemos crepes de lasaña, pollo a la brasa, el Tuti con pollo, champiñones, huevo y jamón que es el favorito. También están los panqueques con helado y Casino de menta; y nuestros cheesecake de waffles que son como un cheesecake de fresa, pero con una base de waffle.

¿Qué es lo que más te hace feliz de Crepebike?

Inspirar a otros. Me gusta mucho conversar con los miembros de mi equipo y motivarlos. Ver como aprenden, escuchar sus sueños e ideas es reconfortante.

¿Qué consejos podrías brindarle a otros emprendedores como tú?

No es fácil emprender. Se trabaja el doble, pero se trabaja por tus propios sueños. Puede dar mucho miedo, pero es importante vencerlo para sacar todo ese potencial que tenemos en nosotros.

30 a más sabores de crepes y otros dulces en su local de Lince ubicado en Mariscal Las Heras 711.

Búscalos:

Instagram: @crepebike_

TikTok: @crepebike

