Durante su paso por las aulas universitarias, la filosofía de tres de sus profesores marcó el horizonte profesional de Larry. Para estos docentes, acceder a la arquitectura no debería ser un privilegio para personas adineradas, sino que todos deberían poder hacerlo. Cumplir esta tarea le ha resultado titánica, pero lo logró. Hoy Larry es un reconocido creador de contenido que enseña de manera fácil y práctica cómo remodelar y decorar una vivienda con un presupuesto asequible, además de promover el uso de materiales no convencionales de buena calidad, entre otros temas.

En conversación con diario OJO, el joven arquitecto habla de la importancia de aprender conceptos básicos del interiorismo y diseño, y del lanzamiento de Ezencial.pe, la primera plataforma peruana que brinda productos y profesionales para la remodelación del hogar.

¿A qué realidad te enfrentaste cuando egresaste como arquitecto?

Me di cuenta que la arquitectura era un negocio, un comercio. Tú pagas por un servicio, como elaborarte un diseño, y yo te lo doy. Lamentablemente, son pocos los que tienen para pagar. Al inicio, no podía hacer nada de lo que me motivaba porque era un egresado.

¿A qué te dedicaste al principio?

Formé una primera empresa con un amigo haciendo trabajos tradicionales como diseñar, construir, supervisar, ejecutar, etc., pero durante el fenómeno de “El Niño Costero” yo pierdo todo. Soy piurano. Esos 7 años que fue full construcción de viviendas se lo llevaron las lluvias y en ese empezar de cero dije ‘ya no quiero hacer esto’.

¿Cómo enfrentaste ese momento de confusión?

Yo muchas veces quise dejar la carrera porque no era lo que me habían pintado. Hablé con mi papá y me dijo que, si ya había terminado la carrera, estaba titulado, tenía una empresa y generaba dinero, no podía dejarlo todo porque tenía responsabilidades. Él fue muy frío, pero lo que sí me recomendó que me apalanque de lo que tenga para que, en algún momento, haga lo que quiera de verdad. Esas palabras se me quedaron hasta el día de hoy y así fue.

¿Cómo te especializas en el mundo de los acabados?

Me vine a Lima a hacer cosas que no sepa. Postulé a un trabajo, cero contactos, sin conocer a nadie. Me llaman y entré en el mundo de las oficinas. Aprendí mucho de los técnicos (del maestro de obra, del operario, del pintor, etc.).

¿Cómo inicia tu incursión como creador de contenido?

Trabajando en oficinas me di cuenta que los acabados de la arquitectura eran muy caros e ideé un plan, “¿cómo hago para que los acabados de las oficinas top A1 en las que trabajo las pueda tener la señora María de Pamplona alta?”. Y cuando llega la pandemia pensé que era hora de hacer lo que quería: videos. Yo quise estudiar Comunicación Audiovisual o Periodismo, pero me terminé yendo por Arquitectura. Antes de pandemia me metí a unas clases de stand up y de Pataclaún, en el taller de Pataclaún, y me iba preparando porque en algún momento quería hacer lo de las redes sociales.

¿Cuáles dirías que son las principales inquietudes de los peruanos en temas de construcción y remodelación?

Al comienzo me di cuenta que la gente no sabe cómo llevar bien una obra de su casa. Tienen la disyuntiva si hacerlo con un maestro, arquitecto o si el arquitecto supervise al maestro. Hice videos para explicar eso. También les interesa saber quién se la diseña, si el arquitecto o el ingeniero, o cómo hacen para contratar a todas las especialidades para un proyecto de vivienda, que son: sanitario, eléctrico, estructural y el arquitecto, sin que se echen la pelota ante un error.

¿Qué materiales para construcción o decoración de una vivienda consideras que son buenos, pero que están infravalorados?

Personalmente, ahora que conozco los productos, para mi uso personal no compraría mármol por lo caro que es, por el mantenimiento y por lo trabajoso de la mano de obra. Por eso los paneles tipo mármol SPC tienen tanto éxito porque te dan el mismo acabado. En cuanto a pisos, el piso SPC es como si fuera madera y hay también tipo mármol. Yo creo que la tecnología avanza en todos los ámbitos, tanto en calidad como en modernidad de los componentes de los materiales. Hay una gran barrera de confiar en estos materiales, pero tienen éxito porque se lo instalan y lo comprueban. Otro material es los wall panel (panel de muro). Cuando recién los descubrí, no bajaban de 30 o 40 dólares y solo dos o tres lugares lo vendían. Ahora ya lo venden a mucho menos.

¿Qué satisfacción te ha dado tu trabajo en redes sociales?

Humildemente, hemos hecho que varias empresas empiecen a sincerar precios y, en otros casos, lancen promociones desde que empezamos a hacer los videos de comparativa y las transmisiones donde mostramos los productos y cómo instalarlos o sus propiedades La gente se informa más. Ese es el objetivo que desde un inicio yo quería encontrar, esa motivación final. Y, menos mal, que la pandemia me tumbó porque seguramente hubiera seguido en oficina.

¿Qué errores son frecuentes al construir una casa?

Todavía hay bastante informalidad al diseñar una casa y, por ende, al momento de construir. Eso hace que cuando venga un sismo muy fuerte nadie esté preparado, excepto la gente que ha invertido en un proyecto bien dado.

¿Cuál es el objetivo de Ezencial.pe?

Queremos ayudar a las personas a transformar sus espacios de manera fácil. Ofrecemos productos de decoración al alcance de todos, alternativos, en tendencia y fáciles de instalar. Un diferencial bien fuerte es que hemos incluido el servicio de técnicos. Yo puedo comprar mi piso en la plataforma y evaluar a los profesionales ya sea por precio, recomendaciones o por cuántas estrellas tienen.

Larry Salas es arquitecto y fundador, junto a Leidy Fuentes, de Ezencial.pe, plataforma que ofrece productos para la decoración del hogar y el servicio de técnicos en diseño e instalación. Pronto proporcionarán asistencia virtual sobre reglamentación y normativa para la construcción.

