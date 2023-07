Dicen que la mejor manera de dejar huella en este mundo es mostrando un corazón generoso, y la madre de Marianne y Leslie vivió para servir a los demás hasta el último día de su vida.

Este ha sido el mejor legado que le ha dejado a su familia, especialmente a sus dos hijas, quienes decidieron continuar ayudando al prójimo, sobre todo a niños enfermos y personas de la tercera edad en condición vulnerable, de manera desinteresada. Esa labor, con el paso del tiempo, se convirtió en “Hoy por ti Perú”, una organización sin fines de lucro con más de 40 mil seguidores en Instagram.

Diario OJO conversó con una de las fundadoras, Marianne Salgado sobre los desafíos de liderar una poderosa comunidad solidaria en un mundo donde aún hace falta mucha empatía.

¿En qué momento de tu vida decides hacer labor social?

Mi hermana y yo hemos hecho labor social desde que éramos niñas. Mi mamá era muy solidaria; si estábamos en un restaurante o donde sea, salía con un plato extra de comida para dárselo a alguien. Cuando enfermó, era una paciente del Neoplásicas, veíamos cada historia bastante dura y ella nos hacía apoyar. Siempre me decía, cuando esté bien vamos a seguir ayudando. Lamentablemente, mi mamá falleció y eso fue algo que nos motivó a continuar haciéndolo.

Inicialmente, ¿qué tipo de ayuda brindaban tu hermana y tú?

Nosotras ayudábamos regalando canastas (víveres) a personas que las necesitaban, lo hacíamos de forma privada y con nuestro dinero.

¿Qué dirección tomó este proyecto durante la pandemia?

En pandemia la cantidad de casos de ayuda aumentaron tanto que decidimos crear un grupo, pensando que la cuarentena iba a ser corta, pero al final se extendió tanto que decidimos crear el grupo “Hoy por ti Perú”.

¿Qué desafíos han enfrentando con esta comunidad?

La cantidad de casos. Empezamos apoyando de manera interna dentro del Hospital Neoplásicas, junto a una amiga que también tiene tiempo haciendo labor social, creíamos que sería algo pequeño, pero luego no solo me llegaban casos de alimentación, sino también relacionados al cáncer. Por ejemplo, apoyamos a un pequeñito de 7 años, se llama Piero y tiene leucemia. Lo conozco desde los dos. Por este tipo de caso se nos han acercado nuevas personas que han hecho que no solo nos enfoquemos en temas de alimentación, sino en algo más integral, que es lo que más me preocupa, la salud.

¿Cómo recolectan la ayuda?

Hemos tenido tanta suerte de conectar con el público. “Hoy por ti” no es una página, sino una comunidad con una conexión tan bonita. Las personas saben que todo lo que hacemos es con mucho amor y nos buscan. Conozco a voluntarios de algunos hospitales y, cuando tengo un caso muy fuerte, me contacto con ellos yme dicen si hay la posibilidad de ingresar a una persona al hospital y es mucho más rápido. De esa manera hemos podido ayudar muchos casos.

¿De qué manera enfrentas la desconfianza de algunas personas?

Es un poco difícil porque nunca en mi vida habían dudado de mí, pero al estar expuesta en una plataforma donde cualquier puede opinar, si me ha chocado. Yo sé que muchos dicen, cómo saber si este caso es cierto, pero si nos podemos a dudar de todo no vamos a cambiar. Debemos empezar a ser más solidarios.

MÁS INFO:

- 40 mil Seguidores en su cuenta de Instagram @hoyportiperu. Si quiere apoyar es a través del 991 649 556 (Yape), a nombre de Marianne Salgado.

- Marianne Salgado - Arquitecta: Es egresada de la carrera de Arquitectura de la Toulouse Lautrec y ha llevado diversos cursos de Marketing. Su sueño es que “Hoy por ti Perú” cuente con voluntarios permanentes para ayudar a más personas.

TE PUEDE INTERESAR:

Dulcería Santa Rosa: El último refugio de los dulces de antaño en Lima

“El Cafeteador”: Peruano promueve el consumo interno del café 100% peruano

Charly Donuts: exvisitador médico conquista las redes con sus donuts artesanales

Hermanos apurimeños triunfan con restaurante en Jesús María