Cuando era estudiante a Omar Moreno le pedían retirarse del salón por inquieto. Hoy, su vivacidad es su superpoder y con ella enaltece el nombre del café peruano desde sus redes sociales, así como su negocio: “Barra Cafeteadora”. Luego de recorrer 11 de las 15 regiones productoras de este grano en nuestro país, tiene una meta muy clara: impulsar el consumo nacional de café. Pero no café soluble, sino ese que se exporta y que casi no es disfrutado por los propios peruanos. “Primero lo nuestro y luego el resto”, es su lema.

¿Cómo te enamoraste del café peruano?

Antes de enamorarme del café, me enamoré del agro. Me encanta viajar y gracias a mi trabajo pude visitar a muchos caficultores. Me sorprendió ver que ellos consumían café soluble en lugar de sus propios productos. Todo lo destinaban a la exportación. Supe que debía hacer algo y empecé a aconsejarles que consumieran su propio café.

¿Hay algún mito que quisieras desmentir sobre esta bebida?

El café no es negro ni es amargo. El café debe ser marroncito, como nuestros ojos, y tener una amplia gama de olores y sabores. Cuando es negro y amargo es porque está quemado, eso lo hacen así para cubrir la mala calidad del café. Pasa en los cafés en polvo.

¿Qué significan los productores cafetaleros para ti?

Son maestros. Su realidad es muy diferente a la nuestra, algunos viven sin luz. Para mí son unos guerreros. Ante toda adversidad ellos siguen sintiéndose orgullosos de lo nuestro. Sus conocimientos no están en los libros, se transmiten por tradición. Eso es digno de admiración.

¿Cómo podemos difundir el valor del café peruano?

Consumiéndolo. Hay que perder el miedo, puedes encontrar cafés de distintos precios. Lo importante es informarse y, sobre todo, compartir lo que aprendamos con los demás o “cafetizar”, como nos gusta decirle.

¿Cuál es el mayor reto para el rubro del café en el Perú?

Hace falta institucionalizarse. En otros países hay entidades que regulan y aportan soluciones para todo el sector caficultor. Aquí falta unidad para comunicar las necesidades de los productores, un ente que los represente sin intereses de por medio y dé voz a sus problemáticas.

¿Cuál es la próxima actividad de “El Cafeteador”?

Nos preparamos para lo que será la “Feria Cafesazo Peruano”, este 26 y 27 de agosto. Es una propuesta que estoy trabajando con la Municipalidad de Pueblo Libre y será con ingreso libre para todos. La idea es invitar a los productores para que ofrezcan sus productos y ser el puente entre el café peruano y los consumidores.

58 productores y marcas participarán en la 2da edición del “Festival Cafesazo Peruano” este 26 y 27 de agosto.

Omar Moreno estudió Administración y Negocios Internacionales en ADEX. Trabajó desarrollando eventos en el programa “Sierra Exportadora” del Minagri y hoy dirige la “Barra Cafeteadora”, su propio negocio.

