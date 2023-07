¿Existe un límite de edad para ser emprendedor? La respuesta es no. A sus casi 70 años, Eduardo Buquich creó “Charly Donuts”, un negocio de repostería que es todo un fenómeno en las redes sociales. Gracias a su carisma y su producto de buena calidad, el popular “Charly” ha conquistado el corazón de los amantes de las donuts, pero con una receta artesanal a base de harina, leche, huevo y azúcar. No obstante, detrás de este innovador emprendimiento, hay una linda historia que revela la importancia de derribar nuestros propios miedos.

INICIOS. Durante casi toda su vida, don Eduardo trabajó como visitador médico, pero luego de su jubilación se embarcó en la búsqueda de una nueva actividad que le generara ingresos. “No me hallaba en el retiro y busqué algo para hacer. Tenía cierta noción de repostería porque mi esposa es repostera y yo era su mano derecha, y también tenía la idea de que la gente siempre busca un dulce”, recuerda. Su curiosidad lo llevó a percatarse del gusto que tenía la gente por las donuts, así como del poco acceso a ellas. Así que se dedicó a encontrar una receta con los implementos e insumos que tenía, hasta que pudo obtener una masa agradable y con la que lograba la forma de la rosquilla. La decoró con glass y grajeas y, para su primer día en las calles, preparó 60 donuts. Era agosto del 2022. “Mi primera experiencia no fue una venta fabulosa, pero el concepto funcionaba. Se acabó lo que llevé y llegué a casa todo ganador. Ahí me convencí y dije, yo voy a dedicarme a esto en serio”, detalla.

VENCER EL MIEDO. No obstante, “Charly” nos cuenta que tuvo mucho temor al fracaso, especialmente porque algunos familiares lo desalentaban. “Me decían, pero cómo vas hacer eso, qué necesidad tienes, etc. Pero mi esposa y mis hijas no dejaron de apoyarme, aunque con cierto sarcasmo”, reconoce entre risas. Su mayor miedo no era vender, sino regresar a casa con toda su mercadería y hacer el ridículo. Afortunadamente, eso no pasó. “Mi mayor satisfacción con ‘Charly Donuts’ ha sido obtener el respeto de mi familia con referencia a un proyecto”, puntualiza.

A PROBARLAS. Don Eduardo exhibe sus dulces en la ‘charlymóvil’, un tico con una vitrina empotrada en la maletera que él mismo adaptó. Desde que empezó se ubica en el cruce de Av. Canadá con Circunvalación de 5:30 p.m a 7:45 p.m. Luego, se traslada a la Av. los quechuas, de 8:00 p.m a 9:30 p.m. Aunque siempre tuvo acogida, luego de hacerse viral en TikTok, las personas hacen cola para probar sus rosquillas y también para conocerlo y tomarse una foto con él. Su siguiente meta es implementar dos charlymóviles más y, posteriormente, abrir un local bonito, pequeño, pero acogedor

