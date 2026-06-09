El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibió al papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu y le obsequió una camiseta del equipo blanco con su nombre de pila, Robert F. Prevost, y el dorsal 1.

En el estadio, el papa estadounidense-peruano pidió ante 77 mil peregrinos: “¡Sed Biblias abiertas sin prejuicios!”.

Y reunido con jóvenes, el papa León XIV confesó que “el encuentro con las heridas y también las alegrías del pueblo peruano me hicieron crecer en el camino de seguimiento de Jesús”.

Perú, presente

Durante un encuentro con jóvenes realizado en el marco de su visita de siete días a España, el sumo pontífice evocó el testimonio de miles de peruanos que, pese a enfrentar diversas dificultades, mantienen viva su fe en Dios.

“Recuerdo el testimonio de fe de la gente marcada por dificultades, pero llena de esperanza. El encuentro con las heridas y también las alegrías del pueblo peruano me hicieron crecer en el camino de seguimiento de Jesús. Mientras lo anunciaba, yo era transformado por el evangelio. Transformado por la vida y la fe de estos pueblos, muchas veces materialmente muy pobres, pero ricos en la fe”, expresó León XIV.

Experiencia de vida

León XIV señaló que su experiencia en el Perú le permitió comprobar cómo la palabra de Dios puede convertirse en una fuente de reconciliación, paz y justicia.

Recordó que muchas comunidades que conoció enfrentaban carencias materiales, pero poseían una profunda riqueza espiritual sustentada en la fe.

Durante su mensaje, León XIV también resaltó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, a quien describió como un ejemplo de entrega y servicio al pueblo.

León XIV recordó que el santo español desarrolló una intensa labor evangelizadora en el Perú, aprendiendo las lenguas de los pueblos locales y promoviendo la justicia frente a los abusos y la corrupción de su tiempo.