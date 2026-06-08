El Día del Padre se celebrará a lo grande en Lima con música, tradición y mucha alegría. Este domingo 21 de junio, el reconocido artista Gustavo Ratto, conocido como “El Arriero de la Tunantada”, presentará el esperado almuerzo show “Papá Tunantero” en el Centro de Convenciones Bolívar, ubicado en Calle Antonio Polo 756, Pueblo Libre, desde la 1 de la tarde, venta de entradas Telecticket.

El espectáculo ha sido preparado especialmente para rendir homenaje a todos los padres peruanos, quienes podrán disfrutar junto a sus familias de una tarde inolvidable llena de sentimiento, cultura y orgullo andino.

Con música en vivo, danzantes típicos y lo mejor de la tunantada y la música de los Andes del sur, “Papá Tunantero” promete convertirse en una de las celebraciones más alegres y tradicionales por el Día del Padre en la capital.

Gustavo Ratto ofrecerá un repertorio especialmente dedicado a los papás, con canciones llenas de emoción, identidad y sabor tunantero, en un ambiente familiar donde el público podrá cantar, bailar y compartir un delicioso almuerzo show acompañado de una gran banda en vivo.

Además de preparar este importante espectáculo para el público limeño, Gustavo Ratto viene consolidando su propuesta artística con la realización simultánea de nuevos videoclips musicales, apostando por producciones innovadoras que buscan seguir posicionando la música tunantera en nuevos públicos y plataformas digitales.

Recientemente lanzó el videoclip de la canción “Me Contaron”, producción que incorpora una innovadora propuesta visual inspirada en el mundo anime, logrando gran expectativa entre sus seguidores y el público joven amante de la música andina contemporánea.

Asimismo, presentó el tema “Ajena”, interpretado a dúo junto al reconocido cantante Marco Antonio Moreno, conocido como “El Poeta de la Canción”, una colaboración musical que viene destacando por la fuerza interpretativa y la fusión de estilos de ambos artistas.

La trayectoria artística de Gustavo Ratto sigue creciendo a nivel nacional. Recientemente, también fue convocado como jurado del concurso nacional “León de la Esperanza: ¡Una canción para el Papa!”, organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), reconocimiento que reafirma su importante aporte a la difusión de la música y cultura peruana.

Durante la celebración, los asistentes también podrán participar de sorteos y llevarse grandes premios, en una jornada pensada para compartir en familia y celebrar a papá con lo mejor de nuestra música y tradición.

“Queremos que cada padre viva una tarde inolvidable junto a su familia, celebrando nuestras raíces y la alegría de la tunantada”, señaló Gustavo Ratto.